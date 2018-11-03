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Complexo da Penha

Criança morre vítima de bala perdida no Rio de Janeiro

A criança foi levada pelos próprios moradores para o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 17:59
Uma criança morreu na manhã deste sábado (03) depois de ser atingida por uma bala perdida dentro da própria casa, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com as primeiras informações da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fé/Sereno, policiais estavam em um local da comunidade conhecido como Lixeira, quando criminosos teriam efetuado disparos.
Ainda de acordo com as informações preliminares da PM, os policiais não teriam revidado. Logo depois, no entanto, moradores informara que um menor tinha sido atingido por uma bala perdida dentro de casa. A criança foi levada pelos próprios moradores para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

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