Criança morre vítima de bala perdida no Rio de Janeiro

Uma criança morreu na manhã deste sábado (03) depois de ser atingida por uma bala perdida dentro da própria casa, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com as primeiras informações da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fé/Sereno, policiais estavam em um local da comunidade conhecido como Lixeira, quando criminosos teriam efetuado disparos.