Criança morre em tentativa de assalto no Rio; pai e mãe são baleados

O Hospital Albert Schweitzer, para onde o pai e a mãe da criança foram levados Crédito: Google Street View / Reprodução

Uma criança de apenas 3 anos morreu e seu pai e sua mãe ficaram feridos após o carro da família se tornar alvo de bandidos, na madrugada desta terça-feira, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. A menina ainda foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, também na Zona Norte, mas não resistiu.

Wesley N. Lima, de 36 anos, e Maria Auxiliadora S. Marriel, de 21, estão internados no Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste da capital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

O crime ocorreu por volta das 2h30. A família passava de carro pela Rua Cardoso de Castro quando bandidos anunciaram o roubo. Não há informações se houve reação por parte das vítimas.