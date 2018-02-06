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3 anos

Criança morre em tentativa de assalto no Rio; pai e mãe são baleados

A menina ainda foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Ricardo de Albuquerque, mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 11:32

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 11:32

O Hospital Albert Schweitzer, para onde o pai e a mãe da criança foram levados Crédito: Google Street View / Reprodução
Uma criança de apenas 3 anos morreu e seu pai e sua mãe ficaram feridos após o carro da família se tornar alvo de bandidos, na madrugada desta terça-feira, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. A menina ainda foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, também na Zona Norte, mas não resistiu.
Wesley N. Lima, de 36 anos, e Maria Auxiliadora S. Marriel, de 21, estão internados no Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste da capital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.
O crime ocorreu por volta das 2h30. A família passava de carro pela Rua Cardoso de Castro quando bandidos anunciaram o roubo. Não há informações se houve reação por parte das vítimas.
Uma perícia preliminar foi feita no carro onde estavam pai, mãe e filha. A Polícia Militar faz operações para tentar localizar o bando que atirou contra a família

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