Criança de quatro anos cai do terceiro andar de prédio em Viana

Criança cai do terceiro andar de prédio em Viana. Imóvel fica em Marcílio de Noronha Crédito: Ricardo Medeiros

*Com informações de Glacieri Carraretto

Uma criança de quatro anos caiu do terceiro andar de um prédio, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. O acidente aconteceu por volta das 20h, deste sábado (29), quando os pais não estavam em casa e a criança pulou a janela e foi até a varanda, que tem um parapeito baixo.

Segundo a PM, a criança estava dormindo, acompanhada da irmã, de 2 anos, sob os cuidados do pai, um almoxarife, de 34 anos. O pai conta que a mãe saiu para trabalhar numa lanchonete, como faz diariamente, e ele ficou com as crianças.

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Porém, o almoxarife diz que teve que deixar os filhos em casa por 15 minutos pois precisava pegar os documentos da moto dele com um amigo que mora no mesmo bairro. Quando voltou, encontrou a polícia, ambulâncias e muita movimentação na porta de casa.

O responsável pelas crianças acredita que o menino tenha acordado e ido até a varanda, cujo parapeito é baixo. Já o tio da criança acha que ele utilizou o "chiqueirinho" (uma espécie de berço portátil) para pular a janela do apartamento e ter acesso à varanda.

Tio do menino acredita que criança pulou a janela com ajuda de brinquedo Crédito: Ricardo Medeiros

A avó que mora no andar debaixo ficou desesperada com a cena e chamou o Samu. O menino, que chegou a ser entubado durante a madrugada, está internado no Hospital Infantil, em Vitória, em observação.

O pai foi detido e autuado por abandono de incapaz, na Delegacia Regional de Cariacica. Ele pagou uma fiança de R$ 500, na manhã deste domingo, e vai responder o processo em liberdade. Em entrevista, ele se diz bastante chocado com a situação e preocupado.