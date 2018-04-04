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Criança de 5 anos chuta barriga de pedófilo e foge em Cachoeiro

Homem de 33 anos foi preso suspeito de ter molestado a vítima

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 14:41
Caso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Ludmila Smarzaro/Arquivo
Um homem de 33 anos foi preso suspeito de ter molestado um menino de cinco anos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite desta terça-feira (03). Ele teria oferecido chocolate para atrair a vítima para dentro da casa dele. A criança conseguiu fugir após dar um chute no suspeito. Eles são vizinhos.
A vítima contou para a Polícia Militar que estava em sua casa quando o suspeito o chamou oferecendo chocolate. Ao chegar dentro de casa, ele teria abaixado a bermuda do menino e, em seguida, disse que pretendia consumar o ato sexual com a vítima.
O menino conseguiu dar um chute na barriga do suspeito, fugiu do local e contou o que havia acontecido para um parente. O suspeito já contou outra versão, dizendo que estaria capinando o quintal e teria atingido a vítima nas partes íntimas com a enxada.
Todos os envolvidos foram levados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o Presídio de Xuri, em Vila Velha.

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