Criança de 5 anos chuta barriga de pedófilo e foge em Cachoeiro

Caso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Ludmila Smarzaro/Arquivo

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de ter molestado um menino de cinco anos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite desta terça-feira (03). Ele teria oferecido chocolate para atrair a vítima para dentro da casa dele. A criança conseguiu fugir após dar um chute no suspeito. Eles são vizinhos.

A vítima contou para a Polícia Militar que estava em sua casa quando o suspeito o chamou oferecendo chocolate. Ao chegar dentro de casa, ele teria abaixado a bermuda do menino e, em seguida, disse que pretendia consumar o ato sexual com a vítima.

O menino conseguiu dar um chute na barriga do suspeito, fugiu do local e contou o que havia acontecido para um parente. O suspeito já contou outra versão, dizendo que estaria capinando o quintal e teria atingido a vítima nas partes íntimas com a enxada.