Criança de 11 anos é baleada durante brincadeira com primo na Serra

Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na propriedade rural onde a criança foi atingida Crédito: Fernando Madeira

Uma criança de 11 anos foi atingida por um tiro disparado pelo primo de 14 anos, em uma propriedade rural, em Putiri, na Serra, na tarde desta quarta-feira (31).

Segundo a polícia, os primos brincavam com uma espingarda velha que encontraram na propriedade. Acidentalmente, o garoto de 14 anos efetuou um disparo contra o menino, que acabou atingido na boca.

Depois do disparo, um tio da criança percebeu que ela estava ferida e a levou para a UPA de Serra Sede. Após o atendimento na unidade, o menino foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória. Não há informação sobre o estado de saúde dele.

Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na propriedade rural e conduziram o adolescente à 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras.