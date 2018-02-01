Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra

Criança de 11 anos é baleada durante brincadeira com primo na Serra

Vítima foi levada para o Hospital Infantil de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 00:32

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 00:32

Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na propriedade rural onde a criança foi atingida Crédito: Fernando Madeira
Uma criança de 11 anos foi atingida por um tiro disparado pelo primo de 14 anos, em uma propriedade rural, em Putiri, na Serra, na tarde desta quarta-feira (31).
Segundo a polícia, os primos brincavam com uma espingarda velha que encontraram na propriedade. Acidentalmente, o garoto de 14 anos efetuou um disparo contra o menino, que acabou atingido na boca.
Depois do disparo, um tio da criança percebeu que ela estava ferida e a levou para a UPA de Serra Sede. Após o atendimento na unidade, o menino foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória. Não há informação sobre o estado de saúde dele.
Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na propriedade rural e conduziram o adolescente à 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados