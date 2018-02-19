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Crime

Creche é arrombada na Serra e aulas são suspensas

A Secretaria de Estado de Educação já registrou a ocorrência da polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 00:19

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 00:19

A ocorrência foi registrada na polícia Crédito: Divulgação
O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Raio de Sol, em André Carloni, na Serra, foi arrombado na madrugada deste domingo (18). Por conta do ato criminoso, a creche ficará de portas fechadas nesta segunda-feira e retomará suas atividades na próxima terça (20). De acordo com a Prefeitura do município, o local foi revirado, mas um levantamento ainda está sendo feito para saber se algo foi roubado.
A Secretaria de Estado de Educação já registrou a ocorrência da polícia. Segurança pública é responsabilidade do Estado. Por isso, a prefeitura pede reforço da Polícia Militar no local e agilidade da Polícia Civil nas investigações, ressaltou a prefeitura em nota.
 

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