Creche é arrombada na Serra e aulas são suspensas

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Raio de Sol, em André Carloni, na Serra, foi arrombado na madrugada deste domingo (18). Por conta do ato criminoso, a creche ficará de portas fechadas nesta segunda-feira e retomará suas atividades na próxima terça (20). De acordo com a Prefeitura do município, o local foi revirado, mas um levantamento ainda está sendo feito para saber se algo foi roubado.