Cozinheiro é preso após agredir a mulher em shopping de Vila Velha

Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação

Um cozinheiro de 31 anos foi preso após agredir a mulher, um dona de casa, 21, dentro de um shopping na Praia da Costa, em Vila Velha, no final da tarde de sexta-feira (9).

O caso foi registrado no Plantão Especializado da Mulher (Pem). A vítima levou socos no rosto e o agressor foi detido pela Polícia Militar.

De acordo com o depoimento da dona de casa, ela e o marido já tiveram problemas anteriores no relacionamento, inclusive agressões, pelo fato dele ser muito ciumento.

Segundo a vítima, antes do companheiro sair para trabalhar os dois discutiram e o cozinheiro acabou levando o celular dela para o restaurante. Ele alegou que, antes, pediu para ver o telefone dela e ela não permitiu.

Na tentativa de recuperar o aparelho, a dona de casa foi até o local e tentou conversar com o marido. Mas como teria sido ignorado pelo agressor, disse que acionaria a PM.

No momento em que ela se dirigiu até o setor de telefones públicos do shopping, acabou seguida pelo cozinheiro, que a agrediu com socos no rosto e na cabeça.

A situação foi flagrada pelos seguranças do local, que avistaram a jovem apanhando pelas câmeras de videomonitoramento.

Os guardas foram até a vítima e a fizeram aguardar em uma sala do shopping, enquanto a PM foi acionada para atender a ocorrência.

Ao chegarem no local, os militares assistiram a gravação das câmeras, foram até o restaurante e efetuaram a prisão em flagrante do cozinheiro, que foi encaminhado ao Pem.

Em depoimento, ele confessou ter cometido a agressão e disse que perdeu a cabeça ao ser ameaçado de prisão pela mulher.