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Vídeo mostra agressão

Corregedoria abre inquérito para investigar PMs que agrediram idoso na Serra

A Corregedoria da Polícia Militar apura se houve excesso ou não na atitude dos policiais. Vídeo mostra que mesmo após contido, o idoso foi chutado por um dos militares

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 16:04
Sebastião precisou levar pontos no rosto por conta da agressão Crédito: Sebastião Eli de Souza
A Corregedoria da Polícia Militar (PM) abriu inquérito para apurar a conduta de policiais que agrediram um idoso, após serem acionados para uma ocorrência na Serra. A agressão aconteceu no dia 20 de dezembro de 2019 e foi filmada pela esposa da vítima. Veja o vídeo abaixo.
A Corregedoria apura se houve excesso ou não por parte dos policiais envolvidos na ocorrência. De acordo com a PM, "o uso proporcional da força possui amparo legal e os eventuais excessos praticados pelos agentes da Lei são puníveis, se assim forem apontados em procedimento apuratório".
Segundo a Polícia Militar, não houve registro na Corregedoria por parte da vítima, mas o inquérito para apuração do fato foi aberto pelo próprio órgão após a divulgação do vídeo.  Por nota, a corporação informou ainda que "a PM ratifica sua imparcialidade nas apurações que envolvem a atuação de seus integrantes, resguardando sempre o direito ao contraditório e ampla defesa".

ENTENDA O CASO

O idoso, identificado como Sebastião Eli de Souza, 60 anos, contou que foi agredido após acionar a polícia para uma ocorrência envolvendo um vizinho, em uma propriedade rural no Bairro das Laranjeiras. 
Segundo ele, quando os militares chegaram, ele estava com uma roçadeira e uma serra, mexendo em uma plantação. Os PMs teriam então partido para cima dele, o agredido e algemado. Ao ver a situação, a esposa de Sebastião pediu socorro e começou a filmar. No vídeo, é possível ver que mesmo no chão e já contido, o idoso é chutado por um dos militares.
Idoso é agredido por policiais após confusão na Serra Crédito: Reprodução
Já a polícia apresentou uma outra versão. De acordo com os militares, o idoso não teria sido a pessoa que acionou a PM. A equipe foi até o local parar intervir em um caso de ameaça com arma de fogo durante um conflito de retirada de uma cerca na propriedade rural. Ao chegar e abordar Sebastião, os militares viram que ele possuía um objeto na cintura, semelhante a uma arma. 

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