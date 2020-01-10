Corregedoria abre inquérito para investigar PMs que agrediram idoso na Serra

Sebastião precisou levar pontos no rosto por conta da agressão Crédito: Sebastião Eli de Souza

Veja o vídeo abaixo. A Corregedoria da Polícia Militar (PM) abriu inquérito para apurar a conduta de policiais que agrediram um idoso, após serem acionados para uma ocorrência na Serra . A agressão aconteceu no dia 20 de dezembro de 2019 e foi filmada pela esposa da vítima.

A Corregedoria apura se houve excesso ou não por parte dos policiais envolvidos na ocorrência. De acordo com a PM, "o uso proporcional da força possui amparo legal e os eventuais excessos praticados pelos agentes da Lei são puníveis, se assim forem apontados em procedimento apuratório".

Segundo a Polícia Militar, não houve registro na Corregedoria por parte da vítima, mas o inquérito para apuração do fato foi aberto pelo próprio órgão após a divulgação do vídeo. Por nota, a corporação informou ainda que "a PM ratifica sua imparcialidade nas apurações que envolvem a atuação de seus integrantes, resguardando sempre o direito ao contraditório e ampla defesa".

ENTENDA O CASO

O idoso, identificado como Sebastião Eli de Souza, 60 anos, contou que foi agredido após acionar a polícia para uma ocorrência envolvendo um vizinho, em uma propriedade rural no Bairro das Laranjeiras.

Segundo ele, quando os militares chegaram, ele estava com uma roçadeira e uma serra, mexendo em uma plantação. Os PMs teriam então partido para cima dele, o agredido e algemado. Ao ver a situação, a esposa de Sebastião pediu socorro e começou a filmar. No vídeo, é possível ver que mesmo no chão e já contido, o idoso é chutado por um dos militares.

Idoso é agredido por policiais após confusão na Serra Crédito: Reprodução