Corpo encontrado na Praia de Itaparica pode ser de turista que se afogou

Lucas Alves Leite desapareceu no mar após salvar três pessoas de morrerem afogadas na noite de sexta (07). Crédito: Reprodução

Um corpo foi encontrado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, por volta das 15h45 desta segunda-feira (10). A vítima, ainda sem identificação, foi localizada em frente à colônia dos pescadores. De acordo com informações divulgadas, o corpo já estava em decomposição.

De acordo com os bombeiros, estavam sendo realizadas buscas aéreas e aquáticas, quando um salva-vidas que fica em Itaparica realizou uma ronda de rotina na praia e visualizou o corpo. Em seguida, ele acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que enviou uma equipe para ajudar a retirar o cadáver da água.

Lucas sumiu na noite de sexta-feira (7), quando um grupo vindo de Brasília (DF), que estava no Estado devido a um campeonato nacional de taekwondo, resolveu conhecer a praia. De acordo com informações divulgadas por Andreyson Siqueira Gomes, mestre de Taekwondo, o jovem entrou no mar com dois alunos. As crianças começaram a se afogar. O pai de uma delas também tentou ajudar e acabou se afogando.

Corpo encontrado na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Larissa Avilez

Ainda de acordo com o mestre de taekwondo, Lucas ajudou a salvar os três, em seguida sumiu no mar. "Ninguém viu ele gritar, por socorro, ele pareceu calmo", descreveu. Logo em seguida, as buscas pelo corpo do jovem foram iniciadas na noite de sexta-feira (7) e foram retomadas na manhã de sábado (8).

A Perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML). Somente após a verificação cadavérica, que será feita por familiares, poderá ser confirmada a identidade da vítima. Um parente de Lucas Alves Leite já está a caminho de Vitória para fazer a identificação do corpo.

ALERTA

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, esteve no local e fez um alerta para quem mergulha no local. Ele explicou que o mar da região fica mais revolto no final da tarde e ainda há correnteza de retorno.