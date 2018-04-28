Corpo é encontrado na Baía de Vitória

Um corpo de um homem foi encontrado na Baía de Vitória, próximo à Curva do Saldanha, na manhã deste sábado(28). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30. O corpo foi retirado por mergulhadores da corporação e enviado para perícia.
Publicado em 28 de Abril de 2018 às 12:54
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados