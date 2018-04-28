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Morte

Corpo é encontrado na Baía de Vitória

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2018 às 12:54
Um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na Baía de Vitória, na manhã deste sábado (28) Crédito: Internauta João Manoel
Um corpo de um homem foi encontrado na Baía de Vitória, próximo à Curva do Saldanha, na manhã deste sábado(28). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30. O corpo foi retirado por mergulhadores da corporação e enviado para perícia. 
 

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