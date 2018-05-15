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Afogamento

Corpo é encontrado em lagoa de Itapemirim

Francisco Pereira Ferreira estava desaparecido desde o último domingo (13)

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 18:57
Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
O corpo de um homem de 57 anos foi encontrado em uma lagoa no interior de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (15). Francisco Pereira Ferreira estava desaparecido desde o último domingo (13). Ele morava na localidade e saiu a pé no domingo.
Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por moradores, boiando em uma lagoa na Ilha do Gato, na zona rural. A suspeita de afogamento foi confirmada pela perícia, pois não havia sinais de agressão na vítima. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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