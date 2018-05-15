Corpo é encontrado em lagoa de Itapemirim

O corpo de um homem de 57 anos foi encontrado em uma lagoa no interior de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (15). Francisco Pereira Ferreira estava desaparecido desde o último domingo (13). Ele morava na localidade e saiu a pé no domingo.
Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por moradores, boiando em uma lagoa na Ilha do Gato, na zona rural. A suspeita de afogamento foi confirmada pela perícia, pois não havia sinais de agressão na vítima. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.