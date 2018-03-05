Violência

Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em Vila Velha

A vítima, um homem ainda não identificado, apresentava duas perfurações por arma de fogo, sendo uma na cabeça e outra na nuca

Publicado em 05 de Março de 2018 às 13:36

Redação de A Gazeta

Corpo foi encontrado dentro de carro incendiado em Guaranhuns, Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado dentro de um carro destruído pelo fogo em um lixão do bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (05).
Um carroceiro que passava pelo local, perto de uma estação de distribuição de água Cesan, viu o veículo incendiado e acionou a policia.
No local, os peritos identificaram o veículo, um Renault Logan branco, placas PXV 0774. O carro estava com as portas abertas e, a vítima, foi encontrada no banco traseiro do lado direito. O corpo apresentava duas perfurações, sendo uma na cabeça e outra na nuca.
Segundo a polícia, a vítima tinha uma prótese de platina no braço direito, o que pode facilitar a identificação por parte da família.
Com informações de Victor Muniz

