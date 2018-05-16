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bairro Rio Branco

Corpo é encontrado dentro de carro apreendido em Cariacica

O carro foi apreendido pela Polícia Militar e levado para o pátio de depósito de carros porque estava carbonizado; A Polícia Civil vai realizar perícia no veículo

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 20:00
A Polícia Civil vai realizar perícia no carro apreendido Crédito: Glacieri Carrareto
Um corpo foi encontrado dentro de um veículo na tarde desta quarta-feira (16) no pátio do depósito de carros apreendidos pela Polícia Militar, localizado no bairro Rio Branco, em Cariacica. O depósito fica a cerca de um quilômetro do DPJ do município.
O veículo foi apreendido e levado ao pátio porque estava incendiado. Ao abrir o porta-malas do Fiesta, encontraram o corpo, também carbonizado.
Uma equipe da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) está no local do ocorrido e aguarda a perícia da Polícia Civil.

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