Corpo é encontrado dentro de carro apreendido em Cariacica

Um corpo foi encontrado dentro de um veículo na tarde desta quarta-feira (16) no pátio do depósito de carros apreendidos pela Polícia Militar, localizado no bairro Rio Branco, em Cariacica. O depósito fica a cerca de um quilômetro do DPJ do município.
O veículo foi apreendido e levado ao pátio porque estava incendiado. Ao abrir o porta-malas do Fiesta, encontraram o corpo, também carbonizado.
Uma equipe da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) está no local do ocorrido e aguarda a perícia da Polícia Civil.