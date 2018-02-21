O corpo de um homem foi encontrado na Praça Água Viva, Centro de Jaguaré, Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, aparentemente, a vítima foi morta há cinco dias, a pedradas e pauladas. Havia vestígios de que foram usadas pedras e madeira no crime. O corpo foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal de Linhares.
A Polícia Civil informou que a vítima ainda não foi identificada. Até o momento, a autoria e a motivação também são desconhecidas. O caso segue sob investigação na delegacia de Jaguaré. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181.
Corpo é encontrado com sinais de violência em praça de Jaguaré