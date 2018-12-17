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Violência

Corpo é encontrado amarrado em plantação de eucalipto em São Mateus

Segundo a PM, a vítima estava com as mãos e os pés amarrados e é um homem. Corpo estava na zona rural do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 14:37

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 14:37

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
O corpo de um homem foi encontrado em uma plantação de eucalipto de São Mateus, região Norte do Estado, na tarde deste domingo (16). A vítima estava com as mãos e os pés amarrados na comunidade Estiva, que fica na zona rural do município.
> Dois corpos são encontrados em carro incendiado em Águia Branca
De acordo com a Polícia Militar, a guarnição seguiu até uma estrada entre a plantação e os militares viram o corpo, que já estava em adiantado estado de decomposição e estaria no local há vários dias. A vítima não portava documentos e usava uma bermuda e uma camiseta. As mãos e os pés estavam amarrados com fios.
O perito informou aos policiais que havia duas perfurações no crânio do homem, que poderia ser um orifício de entrada e outro de saída. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O caso será investigado pela Polícia Civil.
 

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