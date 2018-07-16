Corpo de preso que fugiu é encontrado em lagoa de Linhares

O corpo de um detento que fugiu da Penitenciária Regional de Linhares (PRL) foi encontrado na tarde deste domingo (15) em uma lagoa do município, no bairro Jardim Laguna, próximo ao presídio. Gean Ramos Santos, de 21 anos, havia pulado o muro da prisão e fugido na última sexta-feira (13).
De acordo com a Polícia Militar, um agente de serviço viu um corpo boiando na lagoa que fica ao lado da penitenciária e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Foi necessária a ajuda de um pescador e de um agente penitenciário para trazer o corpo até as margens da lagoa.
Peritos da Polícia Civil realizaram uma perícia no local. Inspetores penitenciários que trabalham na PRL afirmaram que o corpo encontrado é de Gean. Uma das hipóteses investigadas é que ele morreu afogado após tentar fugir nadando pela lagoa.