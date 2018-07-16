Corpo de preso que fugiu é encontrado em lagoa de Linhares

Lagoa onde corpo de detento foi encontrado Crédito: Kaio Henrique

O corpo de um detento que fugiu da Penitenciária Regional de Linhares (PRL) foi encontrado na tarde deste domingo (15) em uma lagoa do município, no bairro Jardim Laguna, próximo ao presídio. Gean Ramos Santos, de 21 anos, havia pulado o muro da prisão e fugido na última sexta-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, um agente de serviço viu um corpo boiando na lagoa que fica ao lado da penitenciária e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Foi necessária a ajuda de um pescador e de um agente penitenciário para trazer o corpo até as margens da lagoa.