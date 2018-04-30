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Caparaó

Corpo de mineiro é encontrado dentro de carro no Caparaó

O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 20:18
Entrada do município de Ibatiba Crédito: Vitor Jubini
O corpo de um mineiro de 46 anos foi encontrado dentro de um carro no último domingo (29) na zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó, em uma estrada às margens da BR 262. Wanderley Correa, que era morador do município de Martins Soares, foi encontrado com um tiro embaixo do braço e outro na cabeça.
Moradores da localidade Água Potável contaram aos militares que viram o carro na estrada, com faróis acessos, na noite anterior. Como o local é ermo, somente foram descobrir o corpo durante a manhã. Segundo a Polícia Militar, o corpo estava dentro do carro, um Volkswagen Gol, com placas de São Paulo.
Dentro do carro, a polícia encontrou uma bucha de maconha e um papelote de cocaína. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso, segundo a Polícia Civil de Ibatiba, segue sob investigação e até o momento, ninguém foi preso.

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