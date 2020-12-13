Corpo de homem é encontrado boiando na Baía de Vitória

O corpo de um homem foi encontrado por pescadores, na tarde deste domingo (13), boiando no mar na Baía de Vitória, no bairro Mário Cypreste, nas proximidades do Sambão do Povo. Os pescadores acionaram o Ciodes 190 e a Polícia Militar foi ao local. O homem ainda não foi identificado.
A Polícia Civil foi acionada e o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória (DML). Até o final da tarde, o corpo ainda não havia sido liberado por familiares. As primeiras análises da perícia indicam que o homem morreu por afogamento.
(Mais informações em instantes.)