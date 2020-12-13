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Morto

Corpo de homem é encontrado boiando na Baía de Vitória

Pescadores avistaram corpo na altura do bairro Mário Cypreste, próximo ao Sambão do Povo, na tarde deste domingo (13), e acionaram a Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 18:58

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 18:58

Perícia da Polícia Civil volta à Ilha do Américo, em Santo Antônio, em Vitória, local onde ocorreu a chacina que resultou na morte de quatro homens
Corpo foi encontrado na Baía de Vitória, na altura do bairro Mário Cypreste Crédito: Fernando Madeira/ Arquivo
O corpo de um homem foi encontrado por pescadores, na tarde deste domingo (13), boiando no mar na Baía de Vitória, no bairro Mário Cypreste, nas proximidades do Sambão do Povo. Os pescadores acionaram o Ciodes 190 e a Polícia Militar foi ao local. O homem ainda não foi identificado. 
A Polícia Civil foi acionada e o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória (DML). Até o final da tarde, o corpo ainda não havia sido liberado por familiares. As primeiras análises da perícia indicam que o homem morreu por afogamento. 
(Mais informações em instantes.)

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