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Violência

Corpo de empresário assassinado é enterrado em Afonso Cláudio

Toda a ação dos bandidos foi flagrada por câmeras de segurança do local

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 16:06
Gilcélio José dos Reis, 37 anos, foi morto a tiros em Afonso Cláudio Crédito: Reprodução
O corpo do empresário Gilcélio José dos Reis, 37 anos, assassinado na manhã desta terça-feira (28) em Fazenda Guandu, Afonso Cláudio, na Região Serrana do Estado, foi enterrado na manhã desta quarta-feira (29), às 10h, no cemitério da localidade de Rio da Cobra. 
Gilcélio atendia dois clientes nos fundos da loja de material de construção, de sua propriedade, quando foi surpreendido pelo bandido que atirou e fugiu em seguida. Toda a ação foi bem rápida e registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.
As imagens (veja abaixo) mostram que uma motocicleta passou na rua em frente a loja às 8h16 e com o veículo em movimento os ocupantes olharam para o pátio onde estava a vítima. Poucos segundos depois o condutor voltou, estacionou e o carona, que estava de jaqueta preta e capacete, desceu retirando a arma da cintura e entrou no pátio apressado em direção a vítima. Dez segundos depois ele retorna, sobe na motocicleta, e os bandidos fogem em direção à BR 262.
Imagens de outra câmera mostram que a vítima estava retirando toras de madeira quando foi surpreendido pelo bandido que já chegou atirando. Mesmo caído sobre as toras, Gilcélio foi atingido por pelo menos cinco disparos.
AMIGOS ASSUSTADOS
Amigos e conhecidos da vítima estão assustados e abalados com o assassinato. Um deles, que preferiu não se identificar, disse que não entendeu o que aconteceu. Era um cara bom, trabalhador, se tinha desavenças com alguém, eu não estava sabendo, desabafou.
POLÍCIA CIVIL
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil informações não foram divulgadas, as imagens foram entregues na delegacia. Denúncias podem ser feitas pelo disque denúncia 181, não é necessário se identificar.
 

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