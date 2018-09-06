Corpo de diarista vítima de bala perdida é velado na Serra

A diarista Neilda Nascimento dos Santos foi atingida por dois tiros durante tiroteio na Rua das Margaridas, no bairro São Marcos III, na Serra Crédito: Divulgação

Grande Vitória na tarde desta quarta-feira (05). Neilde Nascimento dos Santos, uma diarista de 47 anos, foi baleada enquanto conversava com amigos perto de casa, no bairro São Marcos III, em Serra Sede, às 21h de terça-feira (4). Além da vítima, outras 3 pessoas foram atingidas, mas todas passam bem. Mais uma vítima de bala perdida foi enterrada nana tarde desta quarta-feira (05). Neilde Nascimento dos Santos, uma diarista de 47 anos, foi baleada enquanto conversava com amigos perto de casa, no bairro São Marcos III, em, às 21h de terça-feira (4). Além da vítima, outras 3 pessoas foram atingidas, mas todas passam bem.

velório da diarista aconteceu por volta das 14h30 em uma igreja evangélica do bairro. Amigos e parentes de Neilda velaram o corpo durante pouco mais de uma hora e foram para o Cemitério São Domingos, onde a mulher foi enterrada. da diarista aconteceu por volta das 14h30 em umaevangélica do bairro. Amigos e parentes de Neilda velaram o corpo durante pouco mais de uma hora e foram para o Cemitério São Domingos, onde a mulher foi enterrada.

Uma amiga de Neilda, a também doméstica Ivanilde da Cruz, lamentou a morte da vítima. Uma mulher guerreira, trabalhadeira e aconteceu isso com ela. Esse bairro está muito perigoso, não tem paz mais nesse lugar. É muito triste mesmo, todos nós lamentamos. Não é só aqui, em todo lugar acontece isso. Ninguém tem paz, ninguém dorme tranquilo", desabafou.

O CASO

Serra, por volta das 21h desta terça-feira (4). De acordo com a Polícia Civil, não há informações sobre os atiradores, que fugiram do local de carro em alta velocidade. Uma diarista morreu e três homens ficaram feridos após quatro indivíduos iniciarem um tiroteio na Rua das Margaridas, no bairro São Marcos III, na, por volta das 21h desta terça-feira (4). De acordo com a, não há informações sobre os atiradores, que fugiram do local de carro em alta velocidade.

A diarista Neilda Nascimento dos Santos, de 47 anos, estava voltando para casa quando, por volta das 21h parou em um bar na Rua das Margaridas, que estava movimentada, para comprar cigarro.

Ao mesmo tempo, um auxiliar de serviços gerais, de 45 anos, a esposa e a filha, de 4 anos, estavam no quintal de uma casa ao lado consertando uma bicicleta, enquanto um grupo de pessoas estava esperando o ônibus em um ponto em frente ao local.

Neste momento, um carro prata, modelo não identificado, parou na rua e, de acordo com moradores e com a Polícia Civil, três dos quatro ocupantes desceram do veículo e começaram a atirar a esmo.

A diarista foi atingida por dois tiros e acabou morrendo. O auxiliar de serviços gerais que consertava a bicicleta foi atingido no braço de raspão, um auxiliar de mecânica, que passava pela rua no momento, foi atingido na mão. Um ajudante de pedreiro, de 39 anos, ficou ferido na perna, também de raspão.