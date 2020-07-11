Ademir foi preso pelo estupro e assassinato da menina Thayná, na época com 11 anos Crédito: Bernardo Coutinho

O corpo de Ademir Lúcio Ferreira de Araújo, acusado de estuprar e matar a menina Thayná, em 2017 , está no Departamento Médio Legal (DML) de Vitória há mais de 20 dias. O prazo para o reconhecimento de corpos é de 30 dias e, caso não haja identificação por nenhum familiar depois desse limite, ele será enterrado pelo Estado em um cemitério público da Grande Vitória.

O DML confirmou que ainda não houve nenhuma procura por identificação de familiares de Ademir. O prazo para que algum parente se apresente vai até o próximo dia 21 (uma terça-feira). Caso não haja o reconhecimento por um familiar, a identidade de Ademir será comprovada por meio de impressões digitais para depois ser providenciado o enterro.

Your browser does not support the audio element. Corpo de assassino da menina Thayná está no DML há mais de 20 dias

O CASO

Ademir foi preso em novembro de 2017 pela morte da menina Thayná, na época com 12 anos. Ele é acusado de sequestrar, abusar e matar a criança no bairro Universal, em Viana . O caso gerou grande comoção pública. Ademir também cumpria pena pelo estupro de uma outra criança, de 11 anos, pelo qual ele foi condenado a 34 anos de prisão em 2018. Ele possuía processos por homicídio qualificado, roubo e estelionato e já havia sido agredido no presídio outras vezes.

O corpo de Adélio está no Departamento Médico-Legal de Vitória (DML) de Vitória. Crédito: G1

MORTE DE TAHYNÁ

Thayná foi sequestrada no dia 17 de outubro de 2017, quando saiu para procurar papelão no bairro onde morava, em Universal, Viana. Na ocasião, a mãe dela, Clemilda Aparecida de Jesus, de 39 anos, procurou a polícia e os dias seguintes foram uma via crucis. Foram idas aos comércios do bairro, conversas com moradores, tudo para levantar informações que pudessem ser usadas para ajudar na busca pela menina.

A mãe conseguiu o vídeo, divulgado em 31 de outubro daquele ano, que mostrava Thayná entrando num carro, o que levou a investigação da polícia para a linha de sequestro. Sete dias depois, o carro utilizado no crime foi encontrado em uma oficina de Guarapari. O veículo, segundo a polícia, era usado por Ademir Lúcio Araújo Ferreira, que passou a ser apontado como principal suspeito do crime.

Dias depois, uma megaoperação da polícia realizada em Viana encontrou a ossada de uma criança do sexo feminino, próximo a uma lagoa. O padrasto da menina Thayná reconheceu que a roupa encontrada pela polícia era da enteada. O local, segundo a polícia, seria utilizado por Ademir para cometer outros crimes.