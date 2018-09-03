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Em matagal

Corpo de adolescente desaparecida é encontrado no Morro da Conquista

Naiara Pereira Gomes, 15 anos, desapareceu na quinta (30), após tentar recuperar um celular roubado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 14:59

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 14:59

Naiara Pereira Gomes foi encontrada morto no alto do Morro da Conquista, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O corpo de uma adolescente de 15 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira, foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (3), em uma mata fechada no alto do Morro da Conquista, em Vitória.
Segundo a Polícia Militar e familiares, o celular de Naiara Pereira Gomes foi roubado no mesmo dia em que ela foi vista pela última vez.
Após o crime, fotos e vídeos íntimos da vítima teriam sido divulgados e, para recuperar o aparelho, ela subiu o morro para um encontro que foi marcado com os assaltantes às 17h da quinta-feira.
Depois disso, ela não foi mais vista e a polícia foi acionada. A PM afirma que na sexta-feira foram realizadas buscas que envolveram, também, Polícia Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros, mas a menina não foi encontrada.
Apenas nesta segunda-feira, uma denúncia fez com que o local fosse vistoriado e a vítima foi encontrada morta em uma região de matagal no Morro da Conquista.
Segundo o tio dela, um gerente de produção de padaria de 43 anos, que preferiu não se identificar, um grupo de religiosos encontrou o corpo de Naiara.
Eles foram fazer uma oração no alto do morro e acabaram achando o corpo dela no matagal. Aí entraram em contato com a nossa família e acionamos a polícia, contou o familiar.
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e investigadores estiveram no local, junto à Perícia da Polícia Civil.
Eles informaram que o local era de difícil acesso e chegaram a cogitar a presença do Corpo de Bombeiros para retirar Naiara do matagal.
Porém, com a ajuda de familiares da vítima, acabaram conseguindo recolher o corpo, mas como estava em estado de decomposição não foi possível, segundo os investigadores, determinar a causa da morte ainda.
A gente conseguiu ver que era ela pelas tatuagens, sendo uma na perna e a outra com o nome da mãe dela no braço. Ela parece ter sido bastante maltratada por quem fez isso, revelou o tio.
O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios Contra a Mulher (DEHCM).

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