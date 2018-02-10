Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro em praia da Serra

Vítima foi encontrada carbonizada em carro queimado na praia de Capuba, na Serra Crédito: Elis Carvallho

Um corpo, aparentemente de um homem, foi encontrado carbonizado dentro de um carro em chamas na Praia de Capuba, em Jacaraípe, na Serra, no fim da manhã deste sábado (10). De acordo com testemunhas, era por volta de 11h, quando moradores da região ouviram vários tiros e logo em seguida o barulho de uma grande explosão.

Os populares não conseguiram ver os criminosos nem como eles fugiram. Os bombeiros foram acionados e estiveram no local para conter o fogo. Porém, a vítima, que estava dentro do carro, com placa de Vila Velha, não resistiu e morreu carbonizada. Ela estava sentada no banco do motorista.

Vítima foi encontrada carbonizada em carro queimado na praia de Capuba, na Serra Crédito: Elis Carvallho

Moradores da região disseram que neste local, que fica de frente para a praia, é comum acontecer assaltos, desmanches de veículos, tráfico de drogas e prostituição. E que o local é ainda utilizado para desova de corpos.

Aparentemente o corpo parecia ser de um homem, mas a perícia disse que só poderá garantir se realmente a vítima era do sexo masculino após os resultados de exames de identificação.

ESPERANÇA

O filho do proprietário do veículo encontrado na praia da Serra não quis se identificar, mas conversou com a reportagem do Gazeta Online. Ele contou que o pai dele saiu com o carro, de casa, no bairro Santa Lúcia, Vitória, na manhã deste sábado (10) e está desaparecido até agora.

"Eu tenho um fio de esperança de não ser ele, apesar de ser muito difícil, porque encontraram uma aliança perto do corpo e meu pai não usava aliança", disse.

O dono do veículo é um senhor de 61 anos, de nome Armando José Monteiro, que trabalha com o filho em uma microempresa de comunicação visual.

"O meu pai não tinha costume de trabalhar no sábado, mas hoje iria trabalhar comigo em Jardim Camburi. Fiquei aguardando ele em Jardim Camburi, ele não apareceu, mas achei que ele tinha desistido, e acabei nem ligando para ele. Minha mãe recebeu a notícia da polícia por volta de 13h. Aí ficou a dúvida se era ele", completa o filho.