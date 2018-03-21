Coronel Nylton: 'Os policiais foram atacados covardemente'

Nylton Rodrigues, Coronel da Polícia Militar do ES Crédito: Marcelo Prest

soldado baleado e prestar apoio aos familiares. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Nylton Rodrigues, esteve no hospital São Lucas, onde permaneceu por duas horas e meia na unidade para se informar sobre o quadro de saúde doe prestar apoio aos familiares.

Na saída, o comandante reforçou que não foi um assalto. "Eles foram atacados covardemente por trás. Não sabemos se eles foram identificados ou confundidos com rivais", pontuou.

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Qual o quadro clínico do soldado?

Estive no hospital com o pai, a mãe, a tia e a namorada do soldado Mello. A PM está acompanhando a família, coloquei um oficial para cuidar de perto. Conversei com eles e também com os três neurocirurgiões que realizaram a cirurgia juntos. Eles disseram que os dois projéteis que atingiram o soldado estavam muito profundos e não foram retirados porque havia um risco muito grande nesse procedimento. É preciso primeiro estabilizar a situação. Na cirurgia, a cabeça do soldado foi aberta para poder controlar a pressão (intracraniana), que estava muito alta. Agora, ele está na UTI e o trabalho da equipe é manter o cérebro com a pressão adequada.

Qual é o risco?

O risco de morte é grande. A situação dele é muito grave e as próximas 48 horas são muito importantes. É preciso diminuir esse inchaço para ser feita uma nova avaliação para a retirada dos projéteis.

Em que circunstâncias ele foi baleado?

Não foi um assalto. Nosso policial saia da academia, junto com outro integrante da Polícia Militar, quando foram atacados por trás enquanto estavam em uma moto passando pelo local. Temos duas hipóteses que apuramos que é a que os dois militares foram identificados ou que podem ter sido atacados por engano.

Quem são os autores desse atentado?

Nosso serviço de inteligência juntamente com a equipe da DHPP já estão investigando as circunstância dos disparos. A arma do crime foi apreendida e cinco pessoas detidas. A autoria, mais uma vez, é um menor de 15 anos, já tem duas passagens na polícia por roubo, e agora ataca covardemente.

Como o senhor analisa uma situação como esta?

O sentimento é de consternação e de revolta em saber que mais uma vez um adolescente foi quem provocou essa situação. O menor de idade que comete crimes graves deveria responder, tem que ficar preso, não pode ser considerado inimputável, isso é uma vergonha Nacional.

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MENOR CONFESSOU O CRIME

O menor, que ainda não teve a idade divulgada, apreendido por ter participado de um atentando contra o policial militar Afonso Miller Costa de Mello, confessou ter efetuado o disparo, em depoimento à polícia na tarde nesta terça-feira (20). Segundo o delegado Breno Andrade, com o menor foi apreendido um revólver calibre 38, arma que teria sido utilizada no crime.

A vítima, de acordo com a Polícia Militar, foi atendido no Hospital São Lucas, em Vitória, onde permanece internado. O estado de saúde dele é gravíssimo. O menor está à disposição da polícia para prestar mais esclarecimentos. Com ele foi preso um maior de idade. Outros três suspeitos também foram apreendidos e serão ouvidos ainda nesta terça-feira (20).

Todos os cinco são velhos conhecidos da polícia por terem participação no tráfico de drogas da região de Boa Vista, em Vila Velha.

O CRIME

O soldado da Polícia Militar Afonso Miller Costa de Mello foi baleado na cabeça após sair de um treino de jiu-jitsu em uma academia no bairro São Torquato, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20).

Dois bandidos, que estavam na esquina da Rua César Alcure, se aproximaram do soldado e um dos criminosos efetuou um disparo na cabeça do PM.

Após o disparo, os bandidos fugiram em direções opostas. O soldado foi cambaleando e se arrastando para o meio da rua, momento em que a delegada Arminda Rodrigues passou pelo local em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e prestou socorro ao soldado.