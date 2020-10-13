Coordenadora de escola é assaltada no 1º dia de volta às aulas em Cariacica

O carro da coordenadora foi encontrado pela polícia a cerca de 1 km de distância da casa dela e, em seguida, levado à delegacia Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma coordenadora escolar, de 61 anos, foi assaltada na porta de casa no bairro Rosa da Penha, região de Campo Grande, em Cariacica , nesta terça-feira (13). Em entrevista à TV Gazeta , ela disse que estava se preparando para o primeiro dia de retorno das aulas presenciais, quando foi surpreendida por dois homens armados.

A coordenadora  que não terá o nome divulgado para preservar sua identidade  atualmente trabalha em uma escola localizada no bairro Vila Independência, também no município de Cariacica. Segundo ela, há 30 anos atua na área docente e nunca foi assaltada. É a primeira vez que isso acontece comigo. Já fui diretora de duas escolas no nosso Estado e eu nunca fui assaltada. Foi horrível. A gente se sente sem chão, desamparada. É difícil demais, expressa.

Ela explica que estava tirando o carro da garagem, às 5h50 da manhã, para ir ao trabalho, quando um carro branco desconhecido com dois homens parou ao lado dela. Em seguida, um deles saiu armado, a ameaçou com a arma e anunciou o assalto.

"Eu estacionei o carro na frente de casa para pegar o meu celular e a chave que tinha ficado. Parou um carro branco no meu lado, com dois caras, um saiu armado, colocou o revólver em mim e falou é um assalto, passa tudo. Aí pegou a chave do carro que estava na minha mão, pegaram meu carro, saíram e eu entrei desesperada dentro de casa", conta.

Assustada com a situação, a coordenadora resolveu ir até a Delegacia Regional de Cariacica para registrar o boletim de ocorrência do carro roubado. Felizmente, foi encontrado pela polícia a cerca de 1 km de distância da casa dela  uma vez que o veículo tem um sistema preventivo contra furtos e roubos, o qual permite o bloqueio do funcionamento do motor à distância. No entanto, os bandidos já haviam fugido e ninguém foi preso até o momento.