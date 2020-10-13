Coordenadora de escola é assaltada no 1º dia de volta às aulas em Cariacica

Uma coordenadora escolar, de 61 anos, foi assaltada na porta de casa no bairro Rosa da Penha, região de Campo Grande, em Cariacica, nesta terça-feira (13). Em entrevista à TV Gazeta, ela disse que estava se preparando para o primeiro dia de retorno das aulas presenciais, quando foi surpreendida por dois homens armados.
A coordenadora que não terá o nome divulgado para preservar sua identidade atualmente trabalha em uma escola localizada no bairro Vila Independência, também no município de Cariacica. Segundo ela, há 30 anos atua na área docente e nunca foi assaltada. É a primeira vez que isso acontece comigo. Já fui diretora de duas escolas no nosso Estado e eu nunca fui assaltada. Foi horrível. A gente se sente sem chão, desamparada. É difícil demais, expressa.
Ela explica que estava tirando o carro da garagem, às 5h50 da manhã, para ir ao trabalho, quando um carro branco desconhecido com dois homens parou ao lado dela. Em seguida, um deles saiu armado, a ameaçou com a arma e anunciou o assalto.
"Eu estacionei o carro na frente de casa para pegar o meu celular e a chave que tinha ficado. Parou um carro branco no meu lado, com dois caras, um saiu armado, colocou o revólver em mim e falou é um assalto, passa tudo. Aí pegou a chave do carro que estava na minha mão, pegaram meu carro, saíram e eu entrei desesperada dentro de casa", conta.
Assustada com a situação, a coordenadora resolveu ir até a Delegacia Regional de Cariacica para registrar o boletim de ocorrência do carro roubado. Felizmente, foi encontrado pela polícia a cerca de 1 km de distância da casa dela uma vez que o veículo tem um sistema preventivo contra furtos e roubos, o qual permite o bloqueio do funcionamento do motor à distância. No entanto, os bandidos já haviam fugido e ninguém foi preso até o momento.
Com informações da TV Gazeta