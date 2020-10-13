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Ao sair de casa

Coordenadora de escola é assaltada no 1º dia de volta às aulas em Cariacica

Ela estava tirando o carro da garagem para ir ao trabalho, quando um carro com dois homens armados parou ao lado dela e anunciou o assalto: 'Foi horrível'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 10:03

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 10:03

O carro da coordenadora foi encontrado pela polícia a cerca de 1km de distância da casa dela e, em seguida, levado à delegacia
O carro da coordenadora foi encontrado pela polícia a cerca de 1 km de distância da casa dela e, em seguida, levado à delegacia Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma coordenadora escolar, de 61 anos, foi assaltada na porta de casa no bairro Rosa da Penha, região de Campo Grande, em Cariacica, nesta terça-feira (13).  Em entrevista à TV Gazeta, ela disse que estava se preparando para o primeiro dia de retorno das aulas presenciais, quando foi surpreendida por dois homens armados.
A coordenadora  que não terá o nome divulgado para preservar sua identidade  atualmente trabalha em uma escola localizada no bairro Vila Independência, também no município de Cariacica. Segundo ela, há 30 anos atua na área docente e nunca foi assaltada. É a primeira vez que isso acontece comigo. Já fui diretora de duas escolas no nosso Estado e eu nunca fui assaltada. Foi horrível. A gente se sente sem chão, desamparada. É difícil demais, expressa.
Ela explica que estava tirando o carro da garagem, às 5h50 da manhã, para ir ao trabalho, quando um carro branco desconhecido com dois homens parou ao lado dela. Em seguida, um deles saiu armado, a ameaçou com a arma e anunciou o assalto.
"Eu estacionei o carro na frente de casa para pegar o meu celular e a chave que tinha ficado. Parou um carro branco no meu lado, com dois caras, um saiu armado, colocou o revólver em mim e falou é um assalto, passa tudo. Aí pegou a chave do carro que estava na minha mão, pegaram meu carro, saíram e eu entrei desesperada dentro de casa", conta.
Assustada com a situação, a coordenadora resolveu ir até a Delegacia Regional de Cariacica para registrar o boletim de ocorrência do carro roubado. Felizmente, foi encontrado pela polícia a cerca de 1 km de distância da casa dela  uma vez que o veículo tem um sistema preventivo contra furtos e roubos, o qual permite o bloqueio do funcionamento do motor à distância. No entanto, os bandidos já haviam fugido e ninguém foi preso até o momento.
Com informações da TV Gazeta

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