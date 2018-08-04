Os disparos foram efetuados por dois rapazes em um "forró", no bairro Vila Graúna, Cariacica Crédito: Glacieri Carrareto

Cariacica. Três deles são amigos e, ao saírem do estabelecimento, foram surpreendidos por dois homens armados. Um outro frequentador da festa, de 28 anos, também foi atingido com um tiro no pé. Quatro jovens foram baleados em frente a um forró na noite desta sexta-feira (3) no bairro Vila Graúna, em. Três deles são amigos e, ao saírem do estabelecimento, foram surpreendidos por dois homens armados. Um outro frequentador da festa, de 28 anos, também foi atingido com um tiro no pé.

Your browser does not support the audio element. Confusão em forró termina com quatro baleados, em Cariacica

DHPP), os dois atiradores teriam saído do campo de futebol que fica em frente ao local em que aconteceu o forró e abriram fogo contra os três amigos. Cerca de 25 pessoas estavam na festa. Segundo informações Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (), os dois atiradores teriam saído do campo de futebol que fica em frente ao local em que aconteceu o forró e abriram fogo contra os três amigos. Cerca de 25 pessoas estavam na festa.

Populares que moram no bairro disseram ter ouvido cerca de 30 disparos. Alguns tiros atingiram um ônibus que estava estacionado a 10 metros do estabelecimento e a janela de uma casa.

Um dos três amigos, um adolescente de 19 anos, foi atingido por um tiro na nádega. Ele contou que só percebeu que estava ferido depois que chegou a um local seguro. Os rapazes foram atendidos pelo Samu e encaminhados ao Hospital São Lucas, em Vitória. Eles já receberam alta.