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Entenda o que aconteceu

Confronto, tiros e mortes em Cariacica: a cronologia do terror

Mais de 15 mil moradores vivem reféns do medo nos bairros Porto Novo e Presidente Médici

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 22:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 22:00
Bairro Porto Novo, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
A violência explodiu na região de Porto de Santana, Cariacica, entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça (3). Um homem morreu durante confronto com a Polícia Militar, e o fato acabou deixando rastro de destruição, tiros, protestos, escolas fechadas e levou o medo para a comunidade com mais de 15 mil moradores.
Em meio a essa onda de terror, uma jovem morreu após ser baleada na cabeça, vítima de bala perdida. Ônibus também deixaram de circular em alguns pontos da região. Barricadas foram montadas e pneus incendiados em pelo menos cinco pontos entre dois bairros.
> OPINIÃO DA GAZETA | Violência requer tratamento, não curativos
Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
O clima de tensão começou por volta das 17h10 de segunda (2), quando Ricardo Bello Teixeira, 20 anos, morreu após levar cinco tiros, em um confronto com a polícia, em Presidente Médici. Segundo a PM, durante patrulhamento de rotina, policiais se depararam com quatro motocicletas paradas em um local ermo e, após fazer buscas nas proximidades, encontraram quatro homens armados no meio da mata.
> 'Polícia vai reagir ao ataque feito por qualquer bandido', diz Garcia
Ao perceberem a presença dos PMs, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram e o jovem acabou morrendo. No local, foram apreendidas drogas e munição. De acordo com a PM, Ricardo possuía passagem por roubo, posse/uso de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo.
 
PROTESTOS
À noite, às 20 horas, moradores realizaram um protesto por conta da morte de Ricardo Bello Teixeira. A polícia foi acionada e seguiu para o local. Paralelo a isso, em retaliação à morte do rapaz, traficantes passaram a soltar fogos de artifício e a exibir armas, inclusive metralhadoras, pelas ruas de Presidente Médici.
A polícia foi acionada e então, um segundo confronto teve início e durou até a madrugada, de acordo com moradores. Barricadas foram armadas na tentativa de impedir o acesso da polícia em determinadas ruas e no ponto final do bairro.
Um dos pontos de maior conflito foi na Rua São João, onde pneus foram queimados próximos à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Padre Gabriel Roger Maire, em Porto Novo.
Com marcas de tiros nas paredes, as aulas na Emef, foram suspensas nesta terça (3). Ao todo, 958 alunos da unidade ficaram sem estudar por causa do clima de medo na região. No CMEI Julio Coutinho, que funciona em um prédio anexo ao Caic, as aulas também foram suspensas.
BALA PERDIDA
A estudante Karolaine do Rosário Matos, 18 anos, acompanhava a situação de conflito, na rua, quando foi atingida com um tiro na testa. Era por volta das 21 horas e ela estava numa área conhecida como antigo Morro do Quiabo  bairro Bela Vista  que fica a aproximadamente 300 metros da onde estava acontecendo a confusão.
Karolaine do Rosário Matos Crédito: Facebook
Familiares contaram que a estudante tentava voltar para casa e foi atingida, caindo em frente da casa onde ela mora com o padrasto e avó. A jovem foi socorrida pelos próprios familiares, primeiramente para o Pronto Atendimento de Alto Lage e depois para o Hospital São Lucas, onde acabou morrendo na tarde desta terça.

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