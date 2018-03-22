Confronto na Rocinha deixa PM e morador da favela mortos

Por volta das 21h30m, a corporação usou as redes sociais para orientar a população e pedir que evitassem o local Crédito: Google Street View

Um tiroteio entre policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha e traficantes deixou um morador e um PM mortos na favela, na noite desta quarta-feira (21). O confronto ocorreu no Largo do Boiadeiro, uma das áreas mais movimentadas da comunidade, que fica na Zona Sul do Rio. Por volta das 21h30m, a corporação usou as redes sociais para orientar a população e pedir que evitassem o local, devido ao risco de novos confrontos, e informar que equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) foram enviadas para dar apoio aos PMs que já estavam na Rocinha.

A PM usou sua conta no Twitter para informar que o policial e o morador tinham sido mortos no tiroteio. O soldado, identificado como Felipe Santos de Mesquita, foi atingido no abdômen. Levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, ele não resistiu aos ferimentos. O morador, conhecido na região como Marechal, trabalhava como ambulante.

"Todo mundo da Rocinha, que mora nessa área baixa, conhecia o Marechal. Todo mundo já comprou alguma coisa com ele ou ele já consertou alguma coisa para alguém", disse uma moradora, sem se identificar.

Segundo a PM, policiais militares da UPP Rocinha que estavam em patrulhamento pelo Largo do Boiadeiro foram atacados por criminosos. Ainda de acordo com a coorporação, o local estava sendo preservado para perícia. Por volta das 22h não havia confrontos na favela e as vias estavam liberadas.

Segundo informações do Centro de Operações da prefeitura, o Túnel Zuzu Angel, que liga a Gávea a São Conrado, chegou a ser interditado no sentido Barra da Tijuca devido à ação. As vias da região apresentavam retenção na noite desta quarta-feira.