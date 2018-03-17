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Violência

Confronto entre a PM e criminosos deixa um ferido em Vila Velha

O baleado foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias; PM teve o armamento recolhido

Publicado em 17 de Março de 2018 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 13:36
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Divulgação/ Sindipol
Um confronto entre policiais militares e criminosos deixou um homem ferido e dois presos no bairro Santa Clara, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (17). O caso aconteceu por volta das duas horas. Segundo a PM, durante patrulhamento na região, moradores assustados informaram que homens estariam armados em cima da lage de uma casa abandonada. Com o auxílio de outra viatura da companhia, os policiais fizeram o cerco do local. Ao entrarem na residência, eles foram recebidos a tiros pelos criminosos e revidaram. 
Durante o confronto, um jovem, que não teve sua idade revelada, foi baleado na nádega direita e perfurou o abdômen. De acordo com a ocorrência registrada na Segunda Delegacia Regional de Vila Velha, ele também apresenta escoriações pelo corpo, pois caiu da lage. O rapaz foi socorrido e encaminhado até o Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha, mas suas informações pessoais ainda serão coletadas pela Polícia Civil. 
PRISÕES
Outros dois jovens, Maycon dos Santos, de 28 anos, e Henrique Rocha, de 18, foram levados para a delegacia. Com eles, foram encontrados uma bucha de maconha, uma pistola ponto 40 com numeração raspada, dois carregadores e duas munições, além de um carregador de uma pistola 360 com 14 munições.
Os dois foram autuados por tentativa de homicídio qualificada contra agentes públicos, cuja pena pode chegar aos 30 anos. Maycon já possui passagens pela polícia pelo crime de roubo e um dos mandados, inclusive, foi devolvido á Justiça no ano passado por falta de cumprimento. Já Henrique não tem passagens, mas foi autuado também por porte de drogas. Eles serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. 
 HOMICÍDIO
Um homem também foi assassinado com um tiro na cabeça na noite desta sexta-feira em Santa Clara, na região de Vale Encantado, em Vila Velha. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime que vitimou Julio de Oliveira Silva, de 28 anos, ocorreu por volta das 21 horas na rua Água Fria.
 

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