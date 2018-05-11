Confira a íntegra do depoimento de alvo da PF em Vila Velha

Operação Bravata, da Polícia Federal, realiza mandados de busca e apreensão em Vila Velha Crédito: Divulgação/PF

Alvo de mandado de busca e apreensão em casa, em Vila Velha, o servidor público Felipe Vargas Frauches, 41, respondeu às perguntas feitas por policiais federais, na manhã desta quinta-feira (10). Ele admitiu conhecer os principais investigados, mas negou qualquer relação com crimes graves.

Ao cumprir o mandado expedido pela 14ª Vara Federal de Curitiba, os policiais informaram a Felipe que ele tinha o direito de permanecer em silêncio, se assim desejasse. Também disseram a ele que os fatos investigados consistem na "prática de diversos crimes, como formação de quadrilha, terrorismo, ameaça, racismo, apologia e incitação ao crime, dentre outros".

No depoimento, Felipe Vargas falou que, por meio de páginas na internet, pretendia "ajudar" homens que são "escravos de mulheres" e que dependem delas emocionalmente. Confira a íntegra do depoimento:

Na operação Bravata - que significa intimidação - deflagrada nesta quinta em seis cidades brasileiras, Marcelo Mello foi o único preso preventivamente, no Paraná. Em 2012, na Operação Intolerância, ele já havia sido alvo da PF pelos mesmos crimes apurados agora. Ele foi condenado a quase seis anos de prisão, em 2013, mas colocado em liberdade, em 2015.

Confira a íntegra do depoimento de Felipe Vargas Frauches, de Vila Velha:

1) O declarante deverá ser cientificado de seus direitos constitucionais. Inclusive o de permanecer em silêncio, tendo em vista que está sendo ouvido na condição de investigado. Deverá ainda ser cientificado de que os fatos sob investigação consistem na prática de diversos crimes, como formação de quadrilha, terrorismo, ameaça, racismo, apologia e incitação ao crime, dentre outros, de modo que a colaboração do Investigado poderá ser causa de redução de pena, havendo ainda a possibilidade de celebração de acordo de delação premiada, caso as informações fornecidas sejam consideradas relevantes pela Autoridade Policial que conduz as investigações.

2) Qual a sua profissão e há quanto tempo a exerce?

Sou servidor público municipal, tendo entrado no serviço público em 2005, fazendo 13 anos;

3) É ou já foi o responsável pelas contas de e-mail [email protected] e [email protected]? Caso contrário sabe quem é o responsável pelas referidas contas?

Sim, confirmo que as referidas contas de e-mall foram criadas e usadas por mim; estas contas de e-mall não estão ativas atualmente;

4) Era o responsável pelo usuário denominado "Homer Festeiro", na rede social ORKUT? Caso contrário, sabe Indicar o responsável pelo usuário em questão?

Sim, confirmo que era o usuário denominado "Homer Festeiro" na rede social ORKUT,

5) Caso negue ser o responsável pelas contas de e-mail e perfil do ORKUT referidos acima, como explica o fato dos mesmos terem sido criados e acessados por meio da linha telefônica n° (27) 3337-XXXX, registrada em nome do declarante?

Confirmo que a criação e os acessos foram feitos através de internet ligada à linha telefônica (27)

3337-XXXX, registrada em meu nome, porém é usada pela minha mãe;

6) Participou como criador, administrador ou moderador das comunidades do ORKUT denominadas "MORTE AOS MANGINAS", "CONTRAFEMINISMO" e "MULHER GOSTA É DE

HOMEM BABACA"? Caso negue, como explica o fato do perfil do ORKUT referido acima constar como proprietário e/ou moderador destas comunidades?

A única comunidade do ORKUT que eu criei foi a denominada "MORTE AOS MANGINAS", na qual eu fui o moderador; cabe explicar que "MANGINAS" é um termo americano que significa homem que depende de mulher para tudo; o sentido do site era pregar a independência emocional do homem em relação à mulher; ajudar o homem a deixar de ser escravo da mulher; deixar de depender de mulher; o termo morte foi usado no sentido figurado para significar "morte emocional"; a ideia nunca foi disseminar

qualquer tipo de violência contra a mulher; eu participei dos grupos "CONTRAFEMINISMO" e "MULHER GOSTA É DE HOMEM BABACA", mas não fui o moderador das 2 comunidades citadas acima;

7) Conhece as pessoas de MARCELO VALLE SILVEIRA MELLO, EMERSON EDUARDO RODRIGUES SETIM, ARMANDO DE FREITAS NOBREGA JÚNIOR, SUZANA RAQUEL OLIVEIRA BARROS, EDUARDO SIQUEIRA TENÓRIO DE VASCONCELOS, RAFAEL RISSETTl ILHA, VÍTOR FERNANDES VALENÇA e GUSTAVO RIZOTO GUERRA? Como os conheceu e qual a sua relação com estas pessoas?

Só reconheço os 2 primeiros nomes, de MARCELO VALLE SILVEIRA MELLO e de EMERSON EDUARDO RODRIGUES SETIM, já os outros nomes eu nunca ouvi falar; esses 2 nomes que indiquei eu reconheço como tendo lido informação da internet relatando que eles foram presos em ação policial; essas 2 pessoas entravam nas redes e ficavam falando bobagem e fazendo postagens agressivas; depois de perceber que eles estavam usando os grupos de internet para divulgar mensagens ofensivas, os mesmos foram excluídos da comunidade virtual; pelo que eu sei essas pessoas faziam perfil falso em nome de outros e ficavam postando mensagens indevidas se passando pela pessoa cujos dados foram usados falsamente;

8) Participa de um grupo que se auto denomina "homens sanctus", grupo este que vem há vários anos pregando discursos de ódio e discriminação na internet? Como chegou até este grupo e qual a sua relação com o mesmo? Sabe indicar o nome de outros participantes do referido grupo, bem como o papel exercido por cada um?

Nunca participei do grupo "homens sanctus", nos meus arquivos não vai encontrar nada relacionado com este grupo;

9) Conhece os sites silviokoerich.com, homemdebem.org. tioastolfo.çom, filosofiadoestupro.net e dogolachan.org? O declarante administra ou participa ativamente de algum destes ambientes virtuais? Qual exatamente a sua participação? Sabe indicar os nomes de outros participantes ou responsáveis por estes sites?

Não participei de nenhum desses site; quanto ao primeiro, silviokoerich.com, pelo que sei o MARCELO VALLE SILVEIRA MELLO e/ou o EMERSON EDUARDO RODRIGUES SETIM fizeram o site silviokoerich usando dados falsos de terceiros, para divulgar suas mensagens; tudo o que sei foi através de comentários na rede social, mas eu mesmo não tive nenhum envolvimento direto nestes fatos;

10) Sabe informar quem é o responsável pelo apelido "PSY", utilizado em vários destes ambientes? Como esta informação chegou ao seu conhecimento?

Não sei informar quem é o responsável pelo apelido "PSY";

11) É o responsável pelas contas de e-mail [email protected], [email protected] e/ou [email protected]? Caso contrário, sabe quem são os responsáveis por estas contas?

Não sei quem é o responsável pelos e-mails e também nunca vi esses nomes;

12) Tem conhecimento de que as contas de e-mail referidas no item anterior, hospedadas em servidores da deep web (Internet não indexada), estavam sendo utilizadas para a práticas de diversos crimes, em especial relacionados a ameaças a pessoas e órgãos públicos, bem como ameaças terroristas, consistentes na detonação de bombas em universidades em vários Estados do Brasil? Como tomou conhecimento destas informações? Qual a sua relação com estes fatos?

Não tenho conhecimento desses fatos; nunca usei a deep web; ouvi falar que para navegar na deep web é necessário ter um navegador, um tal de THOR, e eu nunca instalei esse programa no meu computador; eu não sei nem chegar na deep web, não sei usar a deep web;

13) Tem conhecimento dos fatos envolvendo ameaças terroristas feitas em nome de EMERSON EDUARDO RODRIGUES SETIM, nos Estados Unidos da América, por meio da exploração de vulnerabilidades existentes em impressoras instaladas em diversos órgãos públicos e empresas daquele país, que acabaram resultando na repatriação de EMERSON ao Brasil, no final do ano de 2017? Como tomou conhecimento destas informações? O que sabe informar acerca destes fatos?

Eu não tinha conhecimento desses fatos; eu sabia que EMERSON já tinha ido para outros países; ele postava vídeos na internet estando em outros países; eu não sabia que EMERSON tinha sido deportado dos EUA; ouvi reportagem de que EMERSON e outras pessoas estavam planejando um atentado a bomba em uma escola em Brasília, daí pegaram eles; isso foi antes de 2015; depois disso não vi falar mais nisso; até pensei que ele tinha sido preso e que o assunto tinha acabado;

14) Outras informações julgadas úteis: