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Polícia

Computadores furtados de prefeitura no ES eram vendidos pela web

Os eletrônicos foram furtados no Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) de Vila Velha, no dia 7 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 22:22

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 22:22

Computador furtado da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Guarda de Vila Velha
Dois computadores do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) de Vila Velha foram recuperados após serem anunciados em um site de vendas, nesta quinta-feira (25). Os eletrônicos haviam sido furtados quando criminosos invadiram o local.
No dia 07 de setembro, o Creas localizado em Alvorada, foi arrombado. Bandidos levaram de lá quatro computadores  um deles ainda na caixa, um microondas, dois estabilizadores e um aparelho de TV.
Desde o furto, a equipe de Tecnologia de Informação da Prefeitura passou a monitorar os equipamentos e, nesta quinta, descobriu que dois computadores estavam sendo ofertados em um site de vendas.
Uma equipe da Guarda Municipal, então, se passou por cliente e armou uma emboscada para atrair o vendedor dos produtos furtados. O encontro foi marcado em Colina de Laranjeiras, na Serra, onde foi detido um rapaz e apreendido os computadores. Ele contou que comprou os aparelhos por R$ 500 ao todo, sendo que cada equipamento está avaliado em aproximadamente R$ 3,5 mil.
Os produtos ainda possuíam a etiqueta de patrimônio da prefeitura e foram recuperados já com algumas peças em falta, informou a agente da Guarda Municipal de Vila Velha, Fernanda Macieira.
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha onde prestou depoimento. Ele contou para a guarda quem teria vendido para ele os computadores. Os agentes então, foram ao endereço, em Ilha dos Ayres, e também conduziram o outro suspeito  que já possui passagem por receptação  para a delegacia. 
 

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