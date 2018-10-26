Computadores furtados de prefeitura no ES eram vendidos pela web

Dois computadores do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) de Vila Velha foram recuperados após serem anunciados em um site de vendas, nesta quinta-feira (25). Os eletrônicos haviam sido furtados quando criminosos invadiram o local.
No dia 07 de setembro, o Creas localizado em Alvorada, foi arrombado. Bandidos levaram de lá quatro computadores um deles ainda na caixa, um microondas, dois estabilizadores e um aparelho de TV.
Desde o furto, a equipe de Tecnologia de Informação da Prefeitura passou a monitorar os equipamentos e, nesta quinta, descobriu que dois computadores estavam sendo ofertados em um site de vendas.
Uma equipe da Guarda Municipal, então, se passou por cliente e armou uma emboscada para atrair o vendedor dos produtos furtados. O encontro foi marcado em Colina de Laranjeiras, na Serra, onde foi detido um rapaz e apreendido os computadores. Ele contou que comprou os aparelhos por R$ 500 ao todo, sendo que cada equipamento está avaliado em aproximadamente R$ 3,5 mil.
Os produtos ainda possuíam a etiqueta de patrimônio da prefeitura e foram recuperados já com algumas peças em falta, informou a agente da Guarda Municipal de Vila Velha, Fernanda Macieira.
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha onde prestou depoimento. Ele contou para a guarda quem teria vendido para ele os computadores. Os agentes então, foram ao endereço, em Ilha dos Ayres, e também conduziram o outro suspeito que já possui passagem por receptação para a delegacia.