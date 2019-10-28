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Comerciante persegue ladrão após ter celular roubado no Centro de Vitória

Com o suspeito foram encontrados estava o celular da vítima e uma cenoura, que a polícia suspeita que o criminoso usava para fingir que estava armado

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 08:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 08:55
Comerciante persegue suspeito após ter celular roubado no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Eugênio Martini
Um homem de 33 anos, suspeito de roubar o celular de um comerciante no Centro de Vitória, foi preso minutos depois do crime, neste domingo (27). A vítima perseguiu criminoso e tudo foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. Ranieri Gonçalves de Araújo foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
A vítima é o comerciante Eugênio Martini. No vídeo é possível ver ele parado e o criminoso chegando por trás, pegando um objeto e correndo em seguida. A vítima também corre atrás na mesma hora.

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"Eu coloquei as mãos para trás, segurando o celular, e ele pegou pelas minhas costas. Eu, de início, pensei que era a brincadeira de um amigo, porque os meus amigos fazem isso. Foi um vacilo em que eu perdi uma fração de segundo, mas mesmo assim na corrida consegui pegar ele na Beira Mar e peguei o celular de volta", contou Martini.
O suspeito, identificado como Ranieri Gonçalves de Araújo, foi levado para o DPJ de Vitória. No local, a polícia descobriu que ele já havia sido preso naquele mesmo dia, depois de agredir um idoso com uma pedra no Parque Moscoso, também em Vitória.
Na cintura dele, os policiais encontraram uma cenoura, que acreditam que ele usava para cometer assaltos, simulando estar armado.
"Armado ele não estava, estava era com uma cenoura por baixo da camisa, que ele devia usar como simulacro, mas ele não chegou a me ameaçar", disse Martini.
O comerciante contou também que o crime aconteceu no momento em que ele esperava pela polícia para relatar o roubo de uma loja no Centro de Vitória.
"Eu fico com pena dessa cidade tão bonita. Eu dou o meu sangue por essa cidade, mas parece que esse monte de gente da segurança pública não está nem aí", desabafou.
Com informações do G1/ES e da TV Gazeta

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