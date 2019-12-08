Terra Vermelha

Comerciante escapa de estupro durante assalto em Vila Velha

O criminoso entrou na loja e anunciou o assalto. Em seguida, exigiu que a vítima tirasse a roupa. Ela lutou contra o ladrão e conseguiu correr
Redação de A Gazeta

Publicado em 

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 14:21

Ocorrência foi registrada no DPJ de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez
"Você é bonita, vai pro banheiro e tira a  roupa".  A frase dita por um assaltante foi o início do desespero que uma comerciante, de 30 anos, passou dentro da loja dela, na manhã deste domingo (08), na região de Terra Vermelha, Vila Velha.
 O criminoso entrou na loja e anunciou o assalto. "Tinha acabado de abrir,  não tinha  nem R$ 100 no caixa da loja", contou a dona da loja de roupas que está funcionando há apenas dois meses.
O suspeito dizia estar armado e colocava a mão na cintura. Após pegar o dinheiro, ele disse que a comerciante era bonita e mandou que ela entrasse no banheiro e tirasse a roupa.
"Ele mandava eu ficar 'quietinha' a todo momento. Falou pra eu ficar de joelhos", lembrou a vítima, que chegou  a entrar no banheiro e o assaltante foi atrás. "Quando viu que eu estava vestida, disse que ia me dar um tiro pra estourar meus miolos. Mandou eu ajoelhar. Eu lutei com ele,  parti pra cima, dei um empurrão e corri", lembrou.
A comerciante gritou por socorro no meio da rua enquanto corria para longe da loja. "A equipe realizava o patrulhamento na Avenida Afonso Cláudio e foi avisada por moradores sobre a situação. Localizamos o indivíduo já contido por populares", informou o sargento Silva, da 13° Companhia da Polícia Militar. Com o suspeito foi encontrado o dinheiro da loja.
O detido foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha onde seria ouvido ainda na tarde deste domingo. Muito abalada, a vítima apresentava arranhões nas costas e no rosto.  Ela também compareceu à delegacia acompanhada de familiares para prestar depoimento.
Cláudio Batista dos Santos, 33 anos, foi autuado em flagrante por roubo e tentativa de estupro. Ele será encaminhado amanhã para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

08/12/19 Claudio Batista dos Santos, 33 anos, detido acusado de tentar estuprar uma comerciante durante um assalto à loja dela, em Terra Vermelha, Vila Velha Crédito: Divulgação

