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Prisão

Comerciante é preso por atirar em policial durante briga em carnaval

O acusado efetuou disparos em uma discussão entre a namorada e uma outra mulher
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 22:18

Publicado em 14 de Março de 2018 às 22:18

Uma arma de fogo calibre 357, um revólver calibre 38, uma pistola 380 e munições foram apreendidos pela polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil
O comerciante Giácomo Ventorim Ronchi, de 28 anos, foi preso nesta quarta-feira (14), acusado de atirar contra um policial civil durante uma briga no carnaval em Alfredo Chaves, região Serrana do Estado. O estilhaço de um dos tiros atingiu um dos olhos do policial. 
O crime aconteceu no dia 11 de fevereiro durante um bloco de carnaval de rua na localidade de Matilde, em Alfredo Chaves. Segundo o delegado Rodrigo Rosa, da Delegacia de Polícia de Jacaraípe, o comerciante interviu em uma discussão entre a namorada e uma outra mulher.
"Ele agrediu a moça com quem a namorada discutiu. Por isso, pessoas ao redor tentaram intervir, entre elas o policial civil, que se identificou", detalhou o delegado. Giácomo empunhou, então, uma arma e atirou três vezes contra o policial. "Um dos tiros atingiu o chão. Os estilhaços recochetearam e atingiram o olho do policial, que corre risco de perder a visão", detalhou Rosa.
Na manhã desta quarta-feira (14), uma operação policial localizou e cumpriu um mandado de prisão de tentativa de homicídio contra Giácomo. Ele foi preso em casa, em Nova Almeida, na Serra, onde foram encontrados um revólver calibre 38, uma pistola 380 e munições calibre 12.
Também foi revistado o comércio de material de construção de Giácomo, onde o pai dele foi preso, um fazendeiro de  65 anos. Os policiais encontraram mais uma arma de fogo calibre 357 escondida dentro de um cofre e munições. A operação também contou com policiais da DP de Alfredo Chaves, da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DDCV) e da Delegacia Regional de da Serra. Pai e filho foram conduzidos para o presídio de Viana, no final da tarde desta quarta-feira (14).

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