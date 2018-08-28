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Crime

Comerciante é preso com roupas falsificadas em Vila Velha

Magno Nunes foi preso em flagrante por vender roupas falsificadas em duas lojas no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 21:26

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 21:26

Crédito: Polícia Civil | Divulgação
O comerciante Magno Nunes Rodrigues, 25, foi preso, na tarde desta segunda-feira (27), por vender roupas falsificadas. O acusado tinha duas lojas, uma no bairro Ulysses Guimarães e outra em Vale Encantado, ambas em Vila Velha. Foram apreendidas 300 peças de roupas. 
Após receber denúncias de empresários e advogados das marcas que eram comercializadas ilegalmente, equipes da Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa) foram ao local e identificaram as mercadorias como sendo falsificadas. Magno foi conduzido à delegacia e confessou o crime.
De acordo com a delegada titular da unidade, Rhaiana Bremenkamp, Magno disse em depoimento que comprava as mercadorias em
São Paulo
por R$15 e as revendia em suas lojas por R$30. Eram duas lojas, uma de roupas masculinas e outra de roupas femininas. Ele confirmou que as mercadorias eram falsas, contou.
Magno foi autuado por crime contra a marca, crime contra o consumo e concorrência desleal. Será fixada uma fiança e, caso o valor não seja pago, o jogador será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
 

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