Comerciante é baleado no pé durante assalto em Vila Velha

A ocorrência foi atendida pela Divisão de Homicídios Crédito: Fernando Madeira

Um comerciante de 70 anos reagiu a um assalto e levou um tiro no pé, por volta das 6 horas desta quarta-feira (31), em Vila Velha. A vítima aguardava atendimento do lado de fora de uma clínica de fisioterapia quando foi surpreendido por três homens armados.

A esposa do comerciante, uma engarregada de Recursos Humanos, 61 anos, contou que o marido saiu de casa, em Vila Nova - onde possui uma fábrica de vassouras - para ir à fisioterapia, no bairro Santa Mônica.

Para ela, a vítima relatou que estacionou o HB20 branco, em frente à clínica, e ficou do lado de fora do veículo, esperando o local abrir. Neste momento, dois homens a pé apareceram e anunciaram o assalto. Os criminosos ordenaram para o comerciante entregar a chave do carro.

Sem saber que um terceiro suspeito aguardava pelos comparsas dentro de um carro, dando cobertura ao assalto, a vítima reagiu dando um tapa na mão de um dos assaltantes, que deixou a pistola cair no chão.

O criminoso que estava no carro começou a atirar. Assustado, o comerciante jogou a chave do HB20 e correu para trás de um poste, no mesmo momento em que o outro bandido pegou a arma que estava no chão e passou a atirar em direção à vítima também.

O comerciante foi ferido com um tiro no pé esquerdo. Os bandidos que o renderam fugiram levando o HB20 da vítima e foram seguidos pelo terceiro homem que dava cobertura .

O crime chamou a atenção de quem passava pela região e populares ajudaram a socorrer a vítima. O Samu foi acionado e o comerciante levado para um hospital particular, na Praia da Costa.