Comerciante é assassinado dentro de casa em Vila Velha

Zilmar Lorenzutti foi morto dentro de casa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O comerciante Zilmar Lorenzutti, 62 anos, foi assassinado dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (19) no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha . A vítima, que morava nos fundos da casa da irmã, foi morta com golpes de um objeto, que pode ser uma faca ou uma tesoura, segundo informou a polícia.

A principal linha de investigação é latrocínio. Pelo menos duas televisões, uma botija de gás e o carro dele foram roubados. O bar dele, que fica a poucos metros da casa, está todo revirado, segundo informou a família. Vizinhos lamentaram o crime

"Uma pessoa do bem, que gostava de fazer o bem, amigo de todo mundo, sempre gostava de ajudar, então não sei porque aconteceu isso", contou Maria Carvalho, vizinha da vítima

O corpo de Zilmar foi encontrado por volta de 5h30 quando o cunhado foi passear com o cachorro. Ele viu que o portão estava aberto e que o carro da vítima não estava na garagem.

O cunhado de Zilmar chamou a esposa, que é irmã de Zilmar, e os dois foram até a casa da vítima. Foi quando encontraram o corpo do comerciante no quarto. Ninguém sabe a hora exata em que o crime aconteceu. Testemunhas disseram que Zilmar fechou o bar por volta de 0h.

O carro do comerciante foi encontrado por volta das 4h em Coqueiral de Itaparica. A suspeita é de que o veículo bateu em outro carro em um cruzamento do bairro.

A polícia abordou o carro depois da colisão. Dentro do veículo estava um jovem, que apresentava as mãos sujas de sangue. À polícia, o suspeito disse que tinha se ferido na batida. Como não havia restrição na polícia ao jovem, nem ao carro, ele foi liberado e acabou indo embora a pé. A Polícia Civil investiga o crime.