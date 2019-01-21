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Violência

Comerciante é assassinado a tiros no interior de Venda Nova do Imigrante

Marcos Correia Dordenone foi morto a tiros dentro de sua lanchonete na localidade de Alto Caxixe
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 jan 2019 às 19:57

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 19:57

Marcos Correia Dordenone era dono de uma lanchonete na localidade de Alto Caxixe Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um comerciante de 28 anos foi morto a tiros no interior de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, na noite do último domingo (20). Marcos Correia Dordenone era dono de uma lanchonete na localidade de Alto Caxixe. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
O crime aconteceu no comércio da vítima, a lanchonete ‘Toca do Gato’. As circunstâncias do fato ainda são apuradas pela polícia, mas populares informaram aos militares que um homem desconhecido teria pedido um lanche e depois atirado várias vezes na vítima.
Familiares socorreram Marcos, mas ele morreu ao dar entrada em um pronto-socorro da região. Ninguém foi detido em flagrante, segundo a Polícia Militar. Nesta segunda-feira (21), a divisão de homicídios de delegacia de Venda Nova do Imigrante realizou diligências e colheu depoimentos de pessoas na unidade.
PEDIDO DE JUSTIÇA
Nas redes sociais, familiares e amigos pedem por justiça. A prima de Marcos, Silvana Colodetti, contou que o jovem trabalhava naquele ponto a cerca de seis meses. “Uma pessoa tranquila não saí. Não tinha inimigos, muito querido só trabalhava. O sonho dele era abrir esse ponto e trabalhar”, contou a familiar.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Vitória. O enterro aconteceu às 8h30 desta terça-feira (22) no cemitério municipal de Venda Nova do Imigrante.

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