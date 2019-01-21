Comerciante é assassinado a tiros no interior de Venda Nova do Imigrante

Marcos Correia Dordenone era dono de uma lanchonete na localidade de Alto Caxixe Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, na noite do último domingo (20). Marcos Correia Dordenone era dono de uma lanchonete na localidade de Alto Caxixe. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um comerciante de 28 anos foi morto a tiros no interior de, na Região Serrana, na noite do último domingo (20). Marcos Correia Dordenone era dono de uma lanchonete na localidade de Alto Caxixe. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu no comércio da vítima, a lanchonete ‘Toca do Gato’. As circunstâncias do fato ainda são apuradas pela polícia, mas populares informaram aos militares que um homem desconhecido teria pedido um lanche e depois atirado várias vezes na vítima.

Familiares socorreram Marcos, mas ele morreu ao dar entrada em um pronto-socorro da região. Ninguém foi detido em flagrante, segundo a Polícia Militar. Nesta segunda-feira (21), a divisão de homicídios de delegacia de Venda Nova do Imigrante realizou diligências e colheu depoimentos de pessoas na unidade.

PEDIDO DE JUSTIÇA

Nas redes sociais, familiares e amigos pedem por justiça. A prima de Marcos, Silvana Colodetti, contou que o jovem trabalhava naquele ponto a cerca de seis meses. “Uma pessoa tranquila não saí. Não tinha inimigos, muito querido só trabalhava. O sonho dele era abrir esse ponto e trabalhar”, contou a familiar.