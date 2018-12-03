Comerciante é assaltado ao sair de banco em Vila Velha

2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

Um comerciante de 62 anos teve uma arma, pistola 380, apontada para a cabeça durante crime conhecido como "saidinha de banco" na tarde desta segunda-feira (03), na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vila Velha.

De acordo com a polícia, o homem havia acabado de sair de uma agência bancária, e seguia em direção ao próprio veículo, quando foi abordado por um motociclista sem capacete, que exigiu o dinheiro do saque. Posteriormente, a vítima retirou a carteira do bolso, entregou R$ 100 ao criminoso e foi embora.

Segundo o comerciante, não satisfeito, o motociclista ligou para o comparsa que estava dentro da agência bancária, que observou a movimentação.