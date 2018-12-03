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Vila Velha

Comerciante é assaltado ao sair de banco em Vila Velha

O homem havia acabado de sacar mais de R$ 10 mil; o caso aconteceu em uma agência bancária localizada no Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vila Velha

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 19:29
2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo
Um comerciante de 62 anos teve uma arma, pistola 380, apontada para a cabeça durante crime conhecido como "saidinha de banco" na tarde desta segunda-feira (03), na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vila Velha.
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De acordo com a polícia, o homem havia acabado de sair de uma agência bancária, e seguia em direção ao próprio veículo, quando foi abordado por um motociclista sem capacete, que exigiu o dinheiro do saque. Posteriormente, a vítima retirou a carteira do bolso, entregou R$ 100 ao criminoso e foi embora.
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Segundo o comerciante, não satisfeito, o motociclista ligou para o comparsa que estava dentro da agência bancária, que observou a movimentação.
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Logo após, a vítima foi seguida e abordada novamente pelo mesmo assaltante. Ela teve a arma apontada para a nuca e entregou a quantia sacada no valor de R$ 10.100,00, que estava no bolso da frente da calça. O homem acredita que foi vigiado, pois o dinheiro foi retirado no interior da agência bancária, junto ao gerente.
O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha e seguirá para a Polícia Civil para localizar os criminosos e reaver o dinheiro roubado.

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