Comerciante baleado pode ter sido alvo de mesma dupla de assalto anterior

Comerciante foi baleado dentro de seu estabelecimento Crédito: Rafael Silva

O comerciante de 29 anos baleado por 20 tiros durante um suposto assalto, em Vila Velha , na tarde deste sábado (30), em Cobilândia, Vila Velha, continua internado em estado gravíssimo. Para a família, ele pode ter sido alvo dos mesmos criminosos que praticaram um assalto contra o comércio dele, no início de dezembro.

Segundo informações da polícia, o comerciante estava na distribuidora de bebidas dele quando dois homens armados entraram no local. Eles portavam armas de calibre ponto 40 e 45. Eles pegaram duas latas de energético e se dirigiram ao caixa. Quando chegou no balcão, um dos suspeitos anunciou o assalto e mandou que todos que estavam na distribuidora fossem para a parte dos fundos.

O dono da loja reagiu e os criminosos atiraram. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, que é cunhado do comerciante baleado, diz que a vítima passou por cirurgia. O estado de saúde é gravíssimo. Meu cunhado passou por cirurgia na cabeça, na noite de sábado. E foi atingido em outras regiões também, detalhou.

Bastos contou que, no dia 12 de dezembro, criminosos também entraram na distribuidora e levaram cerca de R$ 200 do local. Acreditamos que possam ser os mesmo bandidos que atiraram no sábado, declarou Edson Bastos.