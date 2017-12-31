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Crime em Vila Velha

Comerciante baleado pode ter sido alvo de mesma dupla de assalto anterior

O comerciante foi alvo de mais de 20 tiros e está internado em estado grave no Hospital São Lucas.

Publicado em 31 de Dezembro de 2017 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2017 às 16:19
Comerciante foi baleado dentro de seu estabelecimento Crédito: Rafael Silva
O comerciante de 29 anos baleado por 20 tiros durante um suposto assalto, em Vila Velha, na tarde deste sábado (30), em Cobilândia, Vila Velha, continua internado em estado gravíssimo. Para a família, ele pode ter sido alvo dos mesmos criminosos que praticaram um assalto contra o comércio dele, no início de dezembro.
Segundo informações da polícia, o comerciante estava na distribuidora de bebidas dele quando dois homens armados entraram no local. Eles portavam armas de calibre ponto 40 e 45. Eles pegaram duas latas de energético e se dirigiram ao caixa. Quando chegou no balcão, um dos suspeitos anunciou o assalto e mandou que todos que estavam na distribuidora fossem para a parte dos fundos.
O dono da loja reagiu e os criminosos atiraram. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, que é cunhado do comerciante baleado, diz que a vítima passou por cirurgia. O estado de saúde é gravíssimo. Meu cunhado passou por cirurgia na cabeça, na noite de sábado. E foi atingido em outras regiões também, detalhou.
Bastos contou que, no dia 12 de dezembro, criminosos também entraram na distribuidora e levaram cerca de R$ 200 do local. Acreditamos que possam ser os mesmo bandidos que atiraram no sábado, declarou Edson Bastos.
O crime foi registrado por câmeras de segurança do local que foram entregues aos policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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