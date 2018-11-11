Cenário na quadra no bairro Santos Dumont após Baile do Mandela Crédito: Elis Carvalho

A polícia terminou com um baile funk, conhecido como Baile do Mandela, que aconteceu na quadra esportiva do bairro Santos Dumont, em Vitória, na madrugada deste domingo (11). Houve trocas de tiros entre polícia e criminosos, e um jovem de 21 anos foi baleado.

De acordo com a Polícia Militar, por voltas das 2h, os policiais foram acionados pelo Ciodes após denúncias de que estaria acontecendo uso de drogas e presença de pessoas armadas nesse baile funk. Seis viaturas, com 24 policiais, foram ao baile e, de acordo com a PM, assim que chegaram na escadaria que dava acesso à quadra, os policiais teriam sido recebidos a tiros por criminosos. A versão é contestada pelos moradores da região.

Os policiais contam que houve uma troca de tiros ainda na escadaria e os bandidos conseguiram se dispersar. A PM conta ainda que a equipe subiu a escadaria e, quando chegou na quadra foi recebida de forma hostil. Alguns presentes atiraram garrafas e latinhas contra os policiais.

Your browser does not support the audio element. Com troca de tiros e correria, polícia encerra baile funk em Vitória





Material apreendido pela polícia durante baile funk em Vitória Crédito: Elis Carvalho

De acordo com a PM, os policiais usaram armas de borracha e bombas de efeito moral para dispersar as pessoas que estavam no local. A PM encontrou uma pistola calibre 380 e um carregador de pistola com munições em um beco que dava acesso ao baile. No local onde acontecia a festa, foram encontradas duas armas de brinquedo, radiocomunicadores e carregadores. Apesar do material ter sido apreendido, ninguém foi preso.

A polícia conta que, cerca de 20 minutos depois, um jovem de 21 anos deu entrada no Hospital São Lucas, em Vitória, dizendo que foi vítima de bala perdida. Os policiais contam que no baile havia cerca de 1.500 pessoas.

MORADORES CONTAM OUTRA VERSÃO

A reportagem foi ao local neste domingo de manhã e presenciou um cenário com muitas garrafas pelo chão, bala de borracha, chaves, chinelos e alguns objetos perdidos na hora da correria. Moradores do bairro contaram uma versão diferente da dos policiais.

Eles disseram que os policiais já chegaram atirando ao local e houve muita correria, pessoas caindo no chão e sendo pisoteadas. O moradores contam que pessoas que estavam trabalhando tiveram suas garrafas de bebidas quebradas pela polícia. A polícia nega essa versão dos moradores e mantém a história inicial.





Até o momento ninguém foi preso e este homem que levou o tiro passa bem, segundo a própria polícia militar.