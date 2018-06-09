Com mais de 100 passagens, homem é detido e liberado em seguida no ES

DPJ de Vitória Crédito: Edson Chagas

Um homem identificado como Wanderson de Almeida, de 39 anos e com mais de 100 passagens pela polícia, foi parar mais uma vez na delegacia. Ele foi detido por guardas municipais enquanto dirigia um carro com restrição de furto e roubo no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na noite da última sexta-feira (08). Após pagar fiança de R$ 4 mil, o suspeito foi liberado. Ele tem passagens por crimes como furto, roubo e receptação desde 1997, quando tinha 18 anos.

Através do sistema de videomonitoramento da Ponte Florentino Avidos, a Cinco Pontes, a Guarda Municipal visualizou um Uno prata com placa constando restrição de furto ou roubo. Foi feito um cerco na região e os agentes conseguiram interceptar o veículo passando pela rua Dário Lourenço de Souza, no bairro Mário Cypreste, em Vitória.

Dentro do veículo a guarda localizou Wanderson junto com a filha e a mãe da menina. O homem foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos.

Em depoimento, o motorista afirmou que foi com a filha e a mãe dela de Uber até uma casa de shows em Santo Antônio, Vitória, para uma festividade que ele imaginava começar às 22 horas. Porém, ele afirma que ao chegar no local descobriu que o espaço só abriria 00h. Foi quando os três decidiram aguardar em uma praça próxima.

O motorista contou que percebeu um carro com som alto e resolveu perguntar ao dono do veículo se ele poderia levá-lo a algum lugar para sacar dinheiro. O dono do carro, segundo o motorista, teria respondido que emprestava o Uno se ganhasse R$ 30 em troca.

Ainda segundo o suspeito, ele aceitou a proposta e foi junto com a filha e a mãe dela até um caixa 24 horas localizado em posto de combustível de Jardim América, em Cariacica. Após o saque, o veículo foi abordado pelos guardas municipais. Porém, o motorista afirma que não roubou o veículo e que não sabia que o carro tinha restrições. Ele reiterou que não conhecia o dono do Uno.

Na delegacia, os policiais descobriram que o motorista era um velho conhecido da polícia. Nas 57 páginas impressas pela Polícia Civil, constavam mais de 100 passagens por crimes como furto, roubo e receptação.