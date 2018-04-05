Com aulas retomadas, alunos voltam aos poucos a estudar em Porto Novo

Aulas são retomadas em Cariacica Crédito: Caíque Verli

Após ficarem dois dias sem aulas, os alunos da escola Padre Gabriel Roger Maire, em Porto Novo, Cariacica, voltaram a estudar nesta quinta-feira (05). Mas, ainda com medo, poucos estudantes foram ao local. Segundo o diretor da instituição de ensino, apenas 50% dos alunos virão. No final da tarde segunda-feira (02), a escola foi atingida por tiros. Sem ônibus circulando na região, na terça e na quarta, as aulas foram suspensas.

Na manhã desta quinta, a polícia está dentro da escola. Um policial disse à equipe de reportagem da Rádio CBN Vitória que eles vão ficar no colégio somente no período de chegada dos alunos, para cumprimentá-los e criar um ambiente de paz. Mas o policiamento ao redor da escola vai seguir reforçado durante o dia.

Uma mãe, que não quis se identificar, foi ao colégio avisar que não levaria o filho de 10 anos porque ainda estava com medo. "Meu filho ainda está muito assustado. Ele ouviu de casa o tiroteio e sabe que os tiros atingiram a escola", comentou.

Com informações de Caíque Verli

POLÍCIA CAÇA BANDIDOS

A Polícia Militar deu início a uma caçada aos criminosos que participaram do confronto armado com os militares, na noite de segunda-feira, em Porto Novo, Cariacica. Entre os envolvidos apontados está Lucas Siqueira Barbosa, 24 anos, integrante da lista dos 10 bandidos mais procurados do Estado.

A corporação divulgou o nome de três pessoas que fazem parte do tráfico de drogas na área dos bairros Porto Novo, Presidente Médici e Morro do Meio.

Um deles Lucas Siqueira Barbosa, o Rato, 24, possui quatro mandados de prisão por homicídio e tentativa de homicídio. Ele está na lista da Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp) dos bandidos mais procurados do Estado.

Suspeitos de participarem de confronto com a polícia em Cariacica Crédito: Polícia Militar

Também estão sendo procurados Eduardo Lucas dos Santos Oliveira, o Duduzinho, e Rafael Amaral da Silva, o Peruquinha. Os dois também possuem mandados de prisão em aberto por assassinato.

A situação de tensão em Porto Novo e na região vizinha de Presidente Médici e Morro do Meio começou depois da morte de Ricardo Bello Teixeira, 20. Por volta das 17h10, durante patrulhamento de rotina, os PMs fizeram abordagem a quatro indivíduos em motos. Os suspeitos atiraram contra os PMs, que revidaram. Ricardo foi atingido por cinco tiros e morreu.

À noite, moradores realizaram um protesto contra a morte de Ricardo e traficantes passaram a soltar fogos de artifícios e exibir armas. A PM foi acionada e iniciou-se um segundo enfrentamento.

A estudante Karolaine do Rosário Mattos, 18, que morava na região, foi atingida por uma bala perdida na cabeça e morreu.

Os conflitos deixaram moradores em casa, com medo. Escolas fecharam as portas e ônibus pararam de circular em alguns pontos da região.

Ficha suja

O comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Gomes, chamou atenção para a longa ficha criminal dos suspeitos que estão sendo procurados. São indivíduos altamente perigosos. Não são pessoas que protestaram contra a polícia, mas sim que atentaram contra a vida dos policiais e da sociedade, afirmou.

Já o tenente Felipe, subcomandante da 2º Companhia do 7º Batalhão, informou que os três procurados são amigos de Ricardo, morto durante um dos confrontos. Ele possuía passagens roubo, quando maior de 18 anos, e porte ilegal de arma de fogo e uso de drogas quando adolescente. Pelo o que recebemos de informações, esses três indivíduos estavam na liderança do confronto. Porém, não estavam sozinhos. O local estava escuro, por isso não é possível apontar o número exato de criminosos que atiraram, observou.

A PM chegou à identificação dos suspeitos por meio de fotos e informações. A reportagem procurou a Delegacia de Crimes Contra a Vida (DDCV) de Cariacica, responsável pela investigação de homicídios, mas o delegado responsável não quis informar quais os casos em que os três suspeitos são apontados como autores. (Glacieri Carraretto, Mayra Bandeira, Victor Muniz, Caíque Verli e Bianca Vailant)

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