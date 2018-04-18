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Vila Velha

Com ajuda de taxista, motorista de aplicativo recupera carro roubado

Três assaltantes foram presos e encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 13:31
Assaltantes foram presos e encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Edson Chagas
Depois de ser assaltado enquanto trabalhava, um motorista de aplicativo contou com a ajuda da polícia e de um taxista para recuperar o veículo que estava sob posse de três bandidos. O episódio aconteceu por volta das 20h15 desta terça-feira (17), em Vila Velha.
O motorista de aplicativo contou à polícia que recebeu uma chamada com pedido de corrida do Bairro Cristovão Colombo com destino a Itapoã. No local de partida, três homens entraram no carro e seguiram viagem. Quando o veículo passava pelo bairro Araças, um dos criminosos que estava sentado no banco de trás usou a réplica de uma arma de fogo para anunciar o assalto.
Com a arma apontada para o pescoço, o motorista foi orientado a não reagir e teve que entregar o sapato que usava, o celular, a carteira, R$ 200 em dinheiro e o carro. Ao descer do veículo, o motorista de aplicativo contou com a ajuda de populares para a chamar a polícia e logo depois embarcou em um táxi.
Durante o trajeto feito de táxi, o motorista de aplicativo avistou o carro, um Chevrolet Cobalt, de cor prata, e voltou a ligar para a polícia, agora com a informação de que o carro roubado estava em Araças e seguia em direção ao bairro Ibes. A polícia chegou ao local a tempo de prender os criminosos e recuperar o carro e todos os pertences do motorista.
Na delegacia, o motorista de aplicativo reconheceu os três assaltantes, que foram identificados como Danilo Fraga dos Santos da Silva e Nilton Araújo de Souza e um adolescente, de idade não informada. Eles foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha.
Com ajuda de taxista, motorista de aplicativo recupera carro roubado

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