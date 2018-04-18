Com ajuda de taxista, motorista de aplicativo recupera carro roubado

Assaltantes foram presos e encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Edson Chagas

Depois de ser assaltado enquanto trabalhava, um motorista de aplicativo contou com a ajuda da polícia e de um taxista para recuperar o veículo que estava sob posse de três bandidos. O episódio aconteceu por volta das 20h15 desta terça-feira (17), em Vila Velha.

O motorista de aplicativo contou à polícia que recebeu uma chamada com pedido de corrida do Bairro Cristovão Colombo com destino a Itapoã. No local de partida, três homens entraram no carro e seguiram viagem. Quando o veículo passava pelo bairro Araças, um dos criminosos que estava sentado no banco de trás usou a réplica de uma arma de fogo para anunciar o assalto.

Com a arma apontada para o pescoço, o motorista foi orientado a não reagir e teve que entregar o sapato que usava, o celular, a carteira, R$ 200 em dinheiro e o carro. Ao descer do veículo, o motorista de aplicativo contou com a ajuda de populares para a chamar a polícia e logo depois embarcou em um táxi.

Durante o trajeto feito de táxi, o motorista de aplicativo avistou o carro, um Chevrolet Cobalt, de cor prata, e voltou a ligar para a polícia, agora com a informação de que o carro roubado estava em Araças e seguia em direção ao bairro Ibes. A polícia chegou ao local a tempo de prender os criminosos e recuperar o carro e todos os pertences do motorista.

Na delegacia, o motorista de aplicativo reconheceu os três assaltantes, que foram identificados como Danilo Fraga dos Santos da Silva e Nilton Araújo de Souza e um adolescente, de idade não informada. Eles foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha.