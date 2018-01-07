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Acidente em Vitória

Colisão entre dois carros derruba semáforo e bloqueia a Beira-Mar

Apesar dos estragos e do susto causado pelo forte impacto, não houve vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 20:27

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 20:27

Um acidente na Avenida Beira-Mar, em Vitória, chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local na tarde deste domingo (07). Dois veículos colidiram próximo a um posto de gasolina mas, apesar dos estragos, os envolvidos no acidente não tiveram ferimentos graves.
Uma família seguia da Curva da Jurema em direção ao Centro de Vitória, em um Chevrolet Vectra, pela faixa da esquerda, quando foram atingidos por um Volkswagen Polo.
Os envolvidos no acidente disseram que nenhum dos passageiros teve ferimentos graves, apenas alguns arranhões. O motorista do Polo, que teria provocado o acidente, segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, deixou o local antes da chegada da viatura. 
Uma das vítimas, que preferiu não se identificar, contou que o cinto de segurança evitou uma grande tragédia. O outro carro surgiu do nada, foi um susto. Na altura do Hortomercado perguntei à minha filha se ela estava de cinto de segurança. Ela disse que não, aí pedi para ela colocar. Se ela não estivesse com o cinto na hora do acidente, teria voado do carro por causa do impacto. Ela acabou batendo a testa, mas está bem, disse.
O impacto da batida foi tão forte que o Polo perdeu um dos pneus. o motorista do Vectra, na tentativa de desviar da batida, chegou a subir no canteiro central da pista com o veículo, derrubando um semáforo.

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