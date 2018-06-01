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Ilha das Caieiras

Cobrança vira briga generalizada e deixa três feridos em Vitória

Confusão teria começado por conta de uma dívida de R$ 2 mil. De acordo com a PM, cerca de 40 pessoas estavam no local no momento em que os policiais interviram na briga

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 15:52
DPJ de Vitória Crédito: Edson Chagas
A rua Monte das Oliveiras, no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória, virou palco de uma briga generalizada na madrugada desta sexta-feira (1). De acordo com a Polícia Militar, cerca de 40 pessoas estavam no local onde dois vizinhos iniciaram uma discussão por conta de uma suposta dívida de R$ 2 mil.
A confusão teria se iniciado por volta das 3h da manhã. Um dono de bar teria abordado um morador que estaria lhe devendo há cerca de um ano. Os dois acabaram discutindo, mas o comerciante voltou para sua casa. Minutos depois o morador que supostamente estaria devendo foi até a residência do dono do bar e começou a xingá-lo.
Segundo testemunhas, o dono do bar saiu de casa com uma barra de ferro e agrediu o suposto devedor, que revidou com golpes de um pedaço de madeira. Dois filhos do dono do bar, que moravam próximos do local, ouviram a confusão e acabaram entrando na briga para defender o pai. O morador que estaria devendo voltou para casa, mas, segundo testemunhas, várias pessoas invadiram a casa deste morador e agrediram também o pai dele, que foi tentar defender o filho.
Três pessoas ficaram feridas com cortes na cabeça e nas pernas. O dono do bar, o homem que estaria devendo e o pai dele foram encaminhados para o Pronto Atendimento de São Pedro, de onde foram transferidos para o Hospital São Lucas. Os dois filhos do comerciante e a esposa do morador agredido foram para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória. Eles prestaram depoimento e foram liberados.
 

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