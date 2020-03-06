Cobrador é agredido por passageiro em Vila Velha

Interior de ônibus do Transcol Crédito: Fernando Madeira

Um cobrador de ônibus que fazia a linha 506 (T. Laranjeiras/ T. Jardim América) foi agredido por um passageiro, por volta das 21 horas da noite desta quinta-feira (05), entre a Segunda Ponte e o Terminal de Itacibá. O acusado teria entrado com dois companheiros pela porta traseira do coletivo e não se dirigiram à roleta para pagar pela passagem.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe foi acionada até o Terminal de Jardim América, em Cariacica, para o atendimento de uma ocorrência. No local, o cobrador alegou que durante um tumulto e uma discussão com três indivíduos dentro de um coletivo no terminal, um dos presentes desferiu um soco em seu rosto e fugiu em seguida.

Ainda segundo a polícia, o cobrador e dois acusados de agressão foram conduzidos ao DPJ de Cariacica, onde um boletim de ocorrência foi efetuado.