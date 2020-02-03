Clínica médica é arrombada pela 2ª vez na mesma semana em Santa Lúcia

Clínica médica é arrombada pela segunda vez na mesma semana em Santa Lúcia Crédito: Caíque Verlí

Uma clínica médica e um imóvel onde funcionava uma unidade da Polícia Militar em Santa Lúcia, Vitória, foram arrombados no último fim de semana.

Funcionários da clínica, onde atuam quatro médicos, ficaram assustados quando chegaram e viram o consultório todo revirado. É a segunda vez que a clínica foi arrombada em apenas uma semana.

Clínica médica é arrombada pela segunda vez na mesma semana em Santa Lúcia Crédito: Caíque Verlí

"Ficamos com medo de trabalhar, de chegar e dar de cara com alguém armado aqui dentro", desabafou uma funcionária, que pediu para não ser identificada.

Os criminosos pularam o muro e forçaram uma das portas da clínica. Eles levaram um monitor, uma cafeteira e uma televisão. No primeiro arrombamento, o prejuízo foi ainda maior: os bandidos carregaram três notebooks, uma televisão, cafeteira, celular, copos e até a lupa usada por um dos médicos.

Na última semana, outra clínica médica, vizinha a esse consultório, também foi arrombada. A onda de arrombamentos deixa apreensivo quem trabalha na região. "Fico com medo de vir trabalhar. Não temos segurança aqui", desabafa uma comerciante, que também não quis ser identificada.