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Prejuízo

Clínica médica é arrombada pela 2ª vez na mesma semana em Santa Lúcia

Funcionários da clínica, onde atuam quatro médicos, ficaram assustados quando chegaram e viram o consultório todo revirado

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 13:23
Clínica médica é arrombada pela segunda vez na mesma semana em Santa Lúcia Crédito: Caíque Verlí
Uma clínica médica e um imóvel onde funcionava uma unidade da Polícia Militar em Santa Lúcia, Vitória, foram arrombados no último fim de semana.
Funcionários da clínica, onde atuam quatro médicos, ficaram assustados quando chegaram e viram o consultório todo revirado. É a segunda vez que a clínica foi arrombada em apenas uma semana.

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Clínica médica é arrombada pela segunda vez na mesma semana em Santa Lúcia Crédito: Caíque Verlí
"Ficamos com medo de trabalhar, de chegar e dar de cara com alguém armado aqui dentro", desabafou uma funcionária, que pediu para não ser identificada.
Os criminosos pularam o muro e forçaram uma das portas da clínica. Eles levaram um monitor, uma cafeteira e uma televisão. No primeiro arrombamento, o prejuízo foi ainda maior: os bandidos carregaram três notebooks, uma televisão, cafeteira, celular, copos e até a lupa usada por um dos médicos.

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Na última semana, outra clínica médica, vizinha a esse consultório, também foi arrombada. A onda de arrombamentos deixa apreensivo quem trabalha na região. "Fico com medo de vir trabalhar. Não temos segurança aqui", desabafa uma comerciante, que também não quis ser identificada.
Clínica médica é arrombada pela segunda vez na mesma semana em Santa Lúcia Crédito: Caíque Verlí

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