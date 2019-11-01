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Vila Velha

Cliente que defecou em restaurante no ES é solto, mas terá restrições

O cliente não poderá voltar a frequentar o restaurante e boates, além de precisar comparecer a todos os atos processuais do caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 19:56

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 19:56

Delegacia de Vila Velha para onde o cliente foi levado Crédito: Isaac Ribeiro
O cliente de um restaurante em Vila Velha, Ricardo Gonçalves Machado Duarte, responsável por ter espalhado fezes no banheiro do local, foi solto nesta quinta-feira (31) durante audiência de custódia realizada no Centro de Triagem de Viana, segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). De acordo com o termo de audiência, o homem deverá cumprir medidas cautelares como a proibição de frequentar o local dos fatos e de manter contato com as vítimas e testemunhas.
De acordo com a juíza Raquel de Almeida Valinho, magistrada responsável pela audiência, a prisão preventiva é medida de exceção, motivo que a levou a conceder a liberdade provisória ao suspeito, que já tem registros criminais anteriores. Dois deles são termos circunstanciados arquivados. Há também uma representação criminal em curso. Para a autoridade, o indivíduo não apresenta risco à sociedade e responderá em liberdade pelo crime previsto no artigo 163 do Código Penal, que trata de "destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia".
Com relação às medidas cautelares que deverão ser cumpridas pelo cliente do estabelecimento, além da proibição de voltar ao local, ele não poderá sair da Grande Vitória sem autorização judicial, nem frequentar bares e boates, além de precisar comparecer a todos os atos processuais e estar em casa de 20h às 6h. O homem também deve pagar a fiança arbitrada em R$ 1.500. Em caso de o suspeito descumprir as condições impostas pela Justiça, ele poderá voltar para a prisão.

RESTAURANTE RESPONDE COM INDIRETA

O restaurante em Vila Velha, Alcydes Carnes y Tragos, alvo do ato do cliente, se manifestou nas redes sociais com uma indireta no final do post. 
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Uma publicação compartilhada por ALCIDES CARNES Y TRAGOS (@carnesytragos) em

RELEMBRE O CASO

Um cliente do restaurante localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, foi preso após comer um hambúrguer, tomar uma cerveja, reclamar da conta e espalhar fezes nas paredes do banheiro do estabelecimento. A situação inusitada assustou os funcionários e clientes que estavam no local às 23h, desta quarta-feira (30).
De acordo com os funcionários, o cliente, de 54 anos, já chegou ao restaurante reclamando do cardápio e da transmissão de futebol exibida na televisão. Além dele, havia outros 20 clientes e 12 funcionários no local. Após o atendimento, o homem pediu uma cerveja e um hambúrguer com carne extra.
Segundo o proprietário informou, após lanchar, Ricardo reclamou do valor da conta e que só pagaria R$ 17,90 pela alimentação. Ao ser questionado, segundo os funcionários, o cliente anunciou que era jornalista e que poderia comprometer a reputação do restaurante. Por se recusar a pagar a conta e se mostrar agressivo, os funcionários acionaram a polícia.

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