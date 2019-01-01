Cliente mata dois assaltantes em bar de Cachoeiro de Itapemirim

O corpo de Rafael foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo-GZ

O cliente de um bar atirou e matou dois jovens que cometeram um assalto no local na noite deste domingo (30), na localidade de Monte Líbano, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O atirador foi identificado, mas ainda não foi detido.





De acordo com a Polícia Civil, Rômulo José Mozer Capucho, de 20 anos, e Natan Moreira Aleixo, de 16 anos, chegaram no bar em uma motocicleta. Eles estavam com uma arma calibre 12 de fabricação caseira e anunciaram o assalto.

Os assaltantes chegaram a pegar uma pequena quantidade em dinheiro e um veículo Fiat Palio mas, na hora da fuga, um cliente que estava armado atirou na direção dos suspeitos. Um deles, que estava dentro do veículo, foi atingido e morreu no local. O outro, mesmo ferido, saiu correndo e morreu às margens de uma rodovia.

A Polícia Civil esteve no local do crime. O atirador foi identificado, mas não foi detido e arma do crime não foi apreendida. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso.

SEM MÉDICO LEGISTA

Os corpos de Rômulo e de Natan foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Os familiares estiveram no local, mas não conseguiram fazer a liberação nesta segunda-feira (31) por falta de médico legista.

A dona de casa Adriana Capucho de 46 anos, reconheceu o corpo durante a tarde. Meu filho esta jogado como se fosse um animal. Uma coisa horrível. Eles me falaram que desde ontem está sem médico legista, que hoje não poderia vir e que só amanhã a partir de 9h que o médico estará lá, contou.